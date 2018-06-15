"Partiniz teröristlerin oyuncağı haline geldi"

Çavuşoğlu, 140 yıl sonra faizlerin en düşük düzeye gerilediğini belirterek, "Yıllar sonra bu ülkede enflasyon tek haneli rakamlara inmişti. 60 yıl sonra IMF'yi kapı dışarı etmiştik biz. Özgürleşiyorduk, bağımsızlaşıyorduk, yeniden ayağa kalkıyorduk. İşimize harcadığımız enerjiyle, şöyle bir etrafımıza bakarak bizim coğrafyada neler dönüyor diye bakmaya başlamıştık ki, koca koca uluslararası medya kuruluşları bir gün Taksim Meydanı'na canlı yayın araçlarını konuşlandırmışlar." ifadesini kullandı.

Her türlü teröristlerin, radikal unsurların bir araya gelerek ülkeyi yangın yerine çevirmek istediğine işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"CHP'li milletvekilleri o göstericilere cebinden para çıkarıp dağıtarak Tayyip Erdoğan'a küfrettiriyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Grup Başkanvekili, Ankara milletvekili Kızılay Meydanı'nda ağzını köpürterek bugün burada söyleyemeyeceğim galiz küfürleri polis kardeşlerimize güvenlik güçlerimize parmak sallayarak sarf ediyordu. Halbuki o milletvekili arkasına dönüp baksaydı, oralarda birileri Türk bayrağını yakıyordu. Bunlar Erdoğan düşmanlığından dolayı adeta Türkiye'yi feda etmeye hazır hale gelmişler, 'Erdoğan gitsin Türkiye'yi feda edelim, yeter ki Erdoğan gitsin.' Bu delilik halidir, çılgınlık halidir, akıl tutulmasıdır."

Çavuşoğlu, 6-7 Ekim Kobani olaylarına da değinerek, bugün PKK'nın yandaşı olan, onun siyasi görüşlerini temsil eden, PKK'nın temsilcisi olan HDP'nin Selahattin Demirtaş'ın da altında imzasının olduğu bir parti kararıyla teröristleri sokağa davet ettiğini, bir günde 54 kişinin katledildiğini bildirdi. Çavuşoğlu, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde de bütün emperyalist güçlerin tankla, tüfekle, uçakla, helikopterle, makineli tüfeklerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmeye çalışıp ülkeyi teslim almaya yeltendiklerini ifade etti.