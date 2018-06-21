"Patates ve soğan stokçularına fırsat vermeyeceğiz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İlgili bakanlıkların talebi olması doğrultusunda veya uygun görülmesi takdirde bir miktar patatesin fiyat istikrarını sağlama bakımından komşu ülkelerden ithalatına izin verilebilir. Bunu da Ekonomi Bakanlığımız değerlendiriyor. Bu stokçulara fırsat vermeyeceğiz." dedi.
Tüfenkci, Malatya Valiliği etrafında bulunan esnaf ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde özellikle patates ve soğan fiyatları üzerinden siyaset yapmaya kalkanların olduğunu belirtti.
24 Haziran seçimlerine giderken özellikle insanlar üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Bakan Tüfenkci, patates ve soğan fiyatlarındaki artış için şunları kaydetti:
"Bunu 24 Haziran seçimlerini fırsat bilerek stokçuluk yapanlar var. Bir de tabii esas itibariyle patates ve soğan üretiminde mevsimsel ve birtakım oluşan böceklenmelerden dolayı üretimin azalması ve arz eksikliği nedeniyle de fiyatlarda birtakım oynamalar var. Doğa, tabiat şartları içerisinde oluşan arz kısıtlığına diyecek bir şeyimiz yok ama bunu fırsat bilerek stokçuluğunu yapan, fırsata çevirmeye kalkanlara da şunu ifade etmek lazım. Biz takip ediyoruz ve gerekli girişimlerde bulunduk."
Bakan Tüfenkci, patates ve soğan ithalatına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:
"İlgili bakanlıkların talebi olması doğrultusunda veya uygun görülmesi takdirde bir miktar patatesin fiyat istikrarını sağlama bakımından komşu ülkelerden ithalatına izin verilebilir. Bunu da Ekonomi Bakanlığımız değerlendiriyor. Bu stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Biz hem denetimlerimizi arttırdık hem de bu noktada girişimlerimizi arttırdık. İnşallah kısa zamanda yine soğan ve patateste istikrarı sağlayacağız. Çiftçimizin mağdur olmasını istemiyoruz ama tüketicilerimiz ve vatandaşlarımızın da hiç mağdur olmasını istemiyoruz."
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