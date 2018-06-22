Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Pazar günü Allah'ın izniyle bu iş ilk turda bitecek. Arkadaşlar bunların derdi başka bu ülkeye aidiyet bağları zayıf. Biz başka bir iklimde mi yaşıyoruz? Bunlar fanusun içerisine gizlenmişler, dünyalarını kendi masallarından ibaret zannediyorlar. Sırça köşklerde, fil dişi kulelerde hükümet kurup, yıkıyorlar. Geçti o günler, artık bu ülkede milletin dediği olacak." dedi.
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğince (BESOB) bir kafede düzenlenen programa katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, iktidarın 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüğünü söyledi.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgesinde etkin bir rol oynadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Her şeyden önemlisi 16 yıl önce dizlerinin üzerine çökmüş, etrafında ne olup bittiğini göremeyen pasif, edilgen, pısırık bir Türkiye vardı. Etrafınızda birtakım senaryolar yazılıyor, sahneleniyor, siz sadece bakıyordunuz. Teröristleri bile 'Gelsin saldırsın, öyle savunayım' diyordunuz ama şimdi öyle mi? Bırakın etrafımızdaki gelişen olaylara bakmayı, orada daha proaktif bir şekilde var olmayı, karar mekanizmalarının içerisinde Türkiye'nin içerisinde etkin olarak istediğimiz çerçevede yerli ve milli eksenli menfaatleri için istediğimiz sonuçları almaya yönelik bir yaklaşımımız var."
- "Kararlı bir duruş var"
Türkiye'nin politikasının sadece bir yöne ait olmadığını anlatan Çavuşoğlu, şunları ifade etti:
"Suriye bağlamında gelişen olaylara baktığınız zaman batı sizin hassasiyetinizi anlamıyorsa hemen dönüp Rusya'yla İran ile Astana süreçlerini başlatabiliyorsunuz. Eskiden bunlar olmazdı, vaveyla kopardı. Yurt dışındaki güçlerin taşeronu olarak içimizde bulunanlar, 'Türkiye'nin ekseni değişti' diye çığırtkanlık yapıyordu. Yine dediler ama fayda etmez. Niye? Çünkü kararlı bir duruş var. Hal böyle olunca ülke güçleniyor. Bu aynı zamanda ticaret potansiyelimizin ağını da genişletiyor. Türkiye'ye gelen turist sayısı 5 kat arttı. İhracat rakamları 36 milyar dolardan 162 milyar dolara ulaşmış. Bunlar yatarak, durarak, yerinde sayarak olmuyor. Bunlar çalışarak bu ülkeyi anlatarak oluyor."
- "Milletin dediği olacak"
Pazar günkü seçimlerde Bursa'dan da güçlü destek alacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Pazar günü Allah'ın izniyle bu iş ilk turda bitecek. Bursa da güçlü desteğini verecek, açık ve net. Biz kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde işimize devam edeceğiz. Arkadaşlar bunların derdi başka bu ülkeye aidiyet bağları zayıf. Biz başka bir iklimde mi yaşıyoruz? Bunlar fanusun içerisine gizlenmişler dünyalarını kendi masallarından ibaret zannediyorlar. Sırça köşklerde, fildişi kulelerde hükümet kurup, yıkıyorlar. Geçti o günler, artık bu ülkede milletin dediği olacak. Oy verecek kardeşlerime sesleniyorum, Ömer Halisdemir 31 kurşun yedi, onu düşün. Fethi Sekin, Elazığlı kardeşimiz İzmir adliyesinde canını feda etti, onu düşün. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 100'ün üzerinde şehidimiz var, onu düşün. Kimlerin kimlere aşık attığını gör, karar ver. Bunların bu ülkeye verebileceği bir şey yok."
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da eşlik etti.
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