Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Pazar günü Allah'ın izniyle bu iş ilk turda bitecek. Arkadaşlar bunların derdi başka bu ülkeye aidiyet bağları zayıf. Biz başka bir iklimde mi yaşıyoruz? Bunlar fanusun içerisine gizlenmişler, dünyalarını kendi masallarından ibaret zannediyorlar. Sırça köşklerde, fil dişi kulelerde hükümet kurup, yıkıyorlar. Geçti o günler, artık bu ülkede milletin dediği olacak." dedi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğince (BESOB) bir kafede düzenlenen programa katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, iktidarın 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgesinde etkin bir rol oynadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her şeyden önemlisi 16 yıl önce dizlerinin üzerine çökmüş, etrafında ne olup bittiğini göremeyen pasif, edilgen, pısırık bir Türkiye vardı. Etrafınızda birtakım senaryolar yazılıyor, sahneleniyor, siz sadece bakıyordunuz. Teröristleri bile 'Gelsin saldırsın, öyle savunayım' diyordunuz ama şimdi öyle mi? Bırakın etrafımızdaki gelişen olaylara bakmayı, orada daha proaktif bir şekilde var olmayı, karar mekanizmalarının içerisinde Türkiye'nin içerisinde etkin olarak istediğimiz çerçevede yerli ve milli eksenli menfaatleri için istediğimiz sonuçları almaya yönelik bir yaklaşımımız var."