Pazarcık'tan gelen öğrenciler Mecliste

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Pazarcık Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Aliye Göksel Çetin ve beraberindeki meclis üyelerini kabul etti.
Güvenç, öğrencileri Mecliste ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizler mutlaka bu gezide çok şey göreceksiniz. Kendinizi şanslı sayabilirsiniz çünkü Türkiye'nin yönetildiği başkenttesiniz, Meclistesiniz." dedi.
Mecliste kanunların çıkarıldığını anımsatan Güvenç, öğrencilere Meclisin nasıl çalıştığı hakkında bilgi verdi. Celalettin Güvenç, "Bulunduğumuz salon, komisyon toplantılarının yapıldığı yer. Gelen tasarı ya da teklifler önce burada görüşülüyor, daha sonra TBMM Genel Kurulunda ele alınarak yasalaşıyor. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra da yürürlüğe giriyor." diye konuştu.
Yeni yapılan değişiklikten sonra 18 yaşından itibaren isteyen herkesin milletvekili olarak Mecliste görev yapabileceğini ifade eden Güvenç, "Vilayetlerde valiler ve belediye başkanları, ilçelerde ise kaymakamlar ve belediye başkanları hizmet ediyor. Bu sistemle halkımızı yönetiyoruz, planlama ve yatırım yapıyoruz, sizleri geleceğe hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.
Komisyon Başkanı Güvenç, öğrencilere sınıflarının kaç kişilik olduğunu sordu. Öğrencilerin en fazla 33 yanıtını vermesi üzerine Güvenç, kendilerinin daha zor koşullarda okuduğunu, sınıflarının 60-70 kişilik olduğunu söyledi.
Kabulde, Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ ile öğretmenler de yer aldı.
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