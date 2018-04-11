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Pentagon’dan açıklama: "Trump’ın tweetini Beyaz Saray’a sorun"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığının merkezi Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Füzeler geliyor" tweetinden sonra "gelecekteki askeri eylemlerle ilgili yorum yapmıyoruz" açıklamasını yaptı.Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Bakanlığın gelecekteki olası askeri eylemler hakkında yorum yapmadığını, Trupm’ın tweetiyle alakalı soruların Beyaz Saray’a sorulması gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığının merkezi Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Füzeler geliyor" tweetinden sonra "gelecekteki askeri eylemlerle ilgili yorum yapmıyoruz" açıklamasını yaptı.
Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Bakanlığın gelecekteki olası askeri eylemler hakkında yorum yapmadığını, Trupm’ın tweetiyle alakalı soruların Beyaz Saray’a sorulması gerektiğini söyledi. Pahon, "Başkan Trump’ın 8 Nisan’da belirttiği gibi Suriye rejiminin 7 Nisan’da Suriye’nin Duma kentinde masum sivillere karşı düzenlediği kimyasal silah saldırısı korkunçtu ve uluslararası toplumdan derhal bir yanıt talep ediyor" dedi.

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