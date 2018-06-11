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Perinçek: Seçilirsem Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye yardımcılık teklif edeceğim

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 21:04 | Son Güncelleme

VATAN Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek; Cumhurbaşkanı seçilirse Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli'ye yardımcılık teklifinde bulunacağını söyledi.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- VATAN Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek; Cumhurbaşkanı seçilirse Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli'ye yardımcılık teklifinde bulunacağını söyledi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) Akra Otel'de düzenlediği toplantının konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek oldu. Türkiye'nin borç batağında olduğunu söyleyen Perinçek, borç batağında çırpınmasından dolayı da bir çözüm çıkmadığını söyledi. Atatürk gibi düşünmek zorunda olunan bir dönemden geçildiğini kaydeden Doğu Perinçek, devrimle çıkış yapılabilecek noktaya gelindiği belirtti. 2014 yılında Silivri duvarını yıkarak yeni bir devrimin başlangıcını yaptıklarını ifade eden Doğu Perinçek, önderliğindeki Vatan Partisi'nin bunu başlattığını aktardı.

HDP'YE ELEŞTİRİ

HDP'ye eleştirilerde bulunan Perinçek, "HDP Meclis'e, hükümete sokulduğunda Türkiye'nin önünde bir barış yok. Demirtaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yaparak bir çözüm yoktur. Ana dilde eğitim diye Kürtçeyi getirerek, öyle bir çözüm yok. Hukuk okutamazsınız Kürtçe. Bunlar yalandır. Türk ordusu Afrin'e girdiği zaman HDP'nin oyları 2 puan düşmüştü. HDP, siyasette yıldız şimdi. Ülkenin gözüne kül atılıyor. PKK, HDP, ABD ve İsrail ile bir çözüm yok" diye konuştu.

BİRLİKTE YÖNETME TEKLİFİ

HDP'nin PKK'nın bir parçası olduğunu söyleyen Perinçek, HDP'nin kapatılması gerektiğini kaydetti. Katılımcılardan yetki isteyerek Türkiye'yi birlikte yönetme teklifinde bulunan Doğu Perinçek, "Vatan Partisi zorlukları yenmenin ustasıdır. Sizden yetki istiyorum. Türkiye'yi yönetirim. Vatan Partisi'ni keşfedeceksiniz ama bugün ya da yarın" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK KONUSU

Bedelli askerlik konusunda da görüşlerini açıklayan Doğu Perinçek, "Bedelli askerden Mehmetçik olmaz. Mehmetçik temel kavramlardan birisidir. Mehmetçik ile oynamak çok yanlış, Mehmetçik demokrasinin güvencesi için önemlidir. Bütçe açığı kapatılabilir ama vatan açığı kapatılamaz. Bedelli askerliğe hayır, herkes Mehmetçik olacak. Herkes Mehmetçik olarak adam olmayı öğrenmiştir. Bedelli askerlik kültürel ve ideolojik bir tahribattır" diye konuştu.

İNCE'YE; 'DÜĞMELERİ BİLE SÖKEMEZSİN'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini alkışlayan 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik 'Apoletlerini sökeceğim' sözlerini eleştiren Perinçek, şöyle devam etti:

"Kimin apoletlerini sökeceksin, düğmeyi bile sökemezsin. Cumhurbaşkanı yetkileri arasında bir subayın rütbesini alma yetkisi bile yoktur. Türk ordusuna karşı bir hınç, kin kusma var. Bunu eskiden Tayyip Erdoğan yapardı ama bu kadar küstah değillerdi. CHP'nin eskiden en önemli özellikleri arasında ordu ve bürokrasi vardı. Devlet adamı apolet sökmez, bu devlet adamı olmayacağım anlamına gelen sözlerdir."

3 LİDERE YARDIMCILIK TEKLİFİ

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli'ye yardımcılık teklifinde bulunacağını söyledi. Perinçek, "Ben parti genel başkanlarını saydım. O siyasi parti tabanlarının parti yönetiminde söz sahibi olması gerekiyor. Türkiye'nin önünde geniş tabanlı hükümetler zorunlu. Ben onları yönetecek kabiliyetimi biliyorum" dedi.

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