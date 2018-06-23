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Perinçek: Türkiye'yi yönetecek bir kaptan seçeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 15:51 | Son Güncelleme

VATAN Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Eskişehir'de yaptığı konuşmada, "Türkiye fırtınalı bir döneme girdi.

Perinçek: Türkiye'yi yönetecek bir kaptan seçeceğiz

Kemal ATLAN -Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- VATAN Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Eskişehir'de yaptığı konuşmada, "Türkiye fırtınalı bir döneme girdi. O zaman Türkiye'de hangi seçimi yapacağız? Fırtınalarda Türkiye'yi yönetecek bir kaptan seçeceğiz" dedi.
Doğu Perinçek, partisi tarafından Eskişehir'deki Sedef Düğün Salonu'nda düzenlenen 'Çözüm Perinçek' konulu konferansa katıldı. Perinçek, partililere hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye fırtınalı bir döneme girdi. O zaman Türkiye'de hangi seçimi yapacağız? Fırtınalarda Türkiye'yi yönetecek bir kaptan seçeceğiz. Önümüzdeki fırtınalarda Türkiye'yi Atatürk'ün rotasından, aydınlıklara, demokrasiye, feraha, özgürlüğe, vatan bütünlüğüne ulaştıracak bir kaptan seçeceğiz. Bu fırtınalarda eğer doğru seçim yapmazsak Amerika'nın rotasında gidip kayalara çarpmak da var veya fırtınalarda diyelim başımıza bir sirk cambazını getirdik, ama sirk cambazlığı yaparak siz gemiyi yönetemezsiniz. O çalkantıda su alıp batması da var veya kaptanın gemiyi bırakıp kaçıp, gitmesi de var. Şenliklerle kendimizi aldatmayalım, oyalatmayalım ve önümüzdeki fırtınaya bakalım. O fırtınaya göre hazırlanalım. Biz millet olarak o fırtınaya hazır mıyız? Asıl önemli mesele bu. Milletin fırtınaya hazır olması lazım. Milletin kaptanlardan şikayet etmeye hakkı yok. Çünkü o kaptanı şimdi biz tayin edeceğiz. Fırtınalarda Türkiye'yi yönetecek bir kaptan tayin etmek de var, gemiyi götürüp kayalıklara çarpacak kayalıklara oturtacak veya gemiyi bırakıp kaçacak bir kaptan da seçmek var."
PKK OLAYI SİLAHLA ÇÖZÜLÜR
Doğu Perinçek, PKK olayının silahla çözüleceğini savunarak, "AKP kalkıp İmralı'da Abdullah Öcalan ile sözüm ona anayasalar hazırladılar, yol haritaları çizdiler. Ne oldu? Haraç toplamak için PKK'ya fırsat verdiler, mayın döşesin diye PKK'ya fırsat verdiler, Mehmetçiğe mermi sıkması için PKK'ya fırsat verdiler. Şimdi koklaşarak, anlaşarak görüşerek biz bunu barışçı yoldan çözeriz, silahla çözülmez diye ortaya CHP çıktı. Bu iş silahtan başka yolla çözülmez. Bakın biz bu gemiyi fırtınalarda yönetecek kaptan olarak bir kez daha açıklıyoruz. PKK olayı arkasında Amerika var. Bu olay ancak silahla çözülebilir" dedi.
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Perinçek: Türkiye'yi yönetecek bir kaptan seçeceğizPerinçek: Türkiye'yi yönetecek bir kaptan seçeceğizPerinçek: Türkiye'yi yönetecek bir kaptan seçeceğiz

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