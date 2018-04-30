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Perinçek'in adaylığı için imzaya davet ettiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2018 15:18 | Son Güncelleme

VATAN Partisi Aydın İl Başkanlığı, 24 Haziran'daki erken genel seçim öncesinde meydanlara inip, partilerinin genel başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli 100 bin imzayı toplamak amacıyla destek istedi.

Perinçek'in adaylığı için imzaya davet ettiler

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- VATAN Partisi Aydın İl Başkanlığı, 24 Haziran'daki erken genel seçim öncesinde meydanlara inip, partilerinin genel başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli 100 bin imzayı toplamak amacıyla destek istedi.
Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak ve beraberindeki partililer Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda basın açıklaması yaparak seçim çalışmalarına başladı. Albayrak, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olabilmesi gerekli olan 100 bin imza için Aydınlılar'dan destek istedi. Uyum Yasaları dahi çıkmadan erken seçim kararının onayladığını öne süren Albayrak, "Vatandaşların yurt genelinde doldurduğu ve imzaladığı dilekçeleri kabul edilmeyip, il ve ilçe seçim kurullarına bireysel başvuru talep edildi. Gerel Başkanımız Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için tüm seçmenleri 4-9 Mayıs tarihleri arasında seçim kurullarına imza vermeye davet ediyoruz" dedi.
Erken seçim kararını Hükümet adına yenilginin ilanı olarak tanımlayan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"AKP iktidarının erken seçim kararı, onların iktidardan kaçış kararıdır. Zeytin Dalı Harekatı devam ettirilememiş, sınır güvenliğimiz henüz teminat altına alınamamıştır. Dolar 4 lirayı, mazot 5 lirayı, enflasyon yüzde 10'nu geçmiş durumdadır. İşsizlik ve istihdam açığı rekor düzeydedir. Ülkemiz AKP Hükümetleri döneminde borç batağına saplanmıştır. Hal böyle iken erken seçim yapmak aynı zamanda yenilginin ilanı hükmündedir. Vatan Partisi haricindeki muhalefet partilerinin bu konularda çözümleri yoktur. Terörün bitirilmesi ve ekonominin düzlüğe çıkartılması ancak Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı olmasıyla çözülebilir."
Açıklamanın ardından kalabalık, olaysız dağıldı.

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Perinçek'in adaylığı için imzaya davet ettilerPerinçek'in adaylığı için imzaya davet ettiler

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