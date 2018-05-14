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Perinçek'in HDP ile ilgili açıklamasının ardından istifa ettiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

 VATAN Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, Genel Başkan ve cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek'in, HDP ile ilgili sözleri üzerine Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe parti teşkilatlarının istifa ettiğini açıkladı.

Perinçek'in HDP ile ilgili açıklamasının ardından istifa ettiler

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- VATAN Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, Genel Başkan ve cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek'in, HDP ile ilgili sözleri üzerine Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe parti teşkilatlarının istifa ettiğini açıkladı. Gönül, 24 Haziran seçimlerinde HDP'ye destek vereceklerini söyledi.
Vatan Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül ve beraberindeki bazı parti yöneticileri düzenledikleri basın toplantısında partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Gönül, Diyarbakır'da sadece 1 kişinin partiden istifa etmediğini ifade ederek, "Doğu Perinçek'in 'Cumhurbaşkanı seçildiğimde HDP'yi kapatacağız' açıklamasını yönetim olarak yaptığımız toplantıyla değerlendirdik. Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe teşkilatıyla birlikte görüştük. Bu söylemlerin bizi rahatsız etmesinden dolayı istifa kararı aldık. Bir arkadaşımız hariç. 6 milyon oy almış bir partiyi kapatma lüksün yoktur. Ama siz herşeyi teröre bağlarsanız, bu ülkede ne barışı ne de huzuru sağlarsınız. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var, savaşa değil. Genel Başkan'ın bu söylemlerini değiştirmesi gerekiyor. Buna devam ederse yüzde 1 oyu vardı, 0,1'e düşer. Türkiye'de 6 milyon insan HDP'ye oy verdi. Kimse silah zoruyla oy vermedi veya PKK'nın zoruyla gelip vermedi. Benim oyum HDP'yedir. 90 kişi istifa ettik. Toplu halde HDP'ye oy vereceğiz" diye konuştu.

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Perinçek'in HDP ile ilgili açıklamasının ardından istifa ettilerPerinçek'in HDP ile ilgili açıklamasının ardından istifa ettiler

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