Pervin Buldan: 2'nci tura HDP'nin adayı kalacak

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da faaliyet yürüten ve 24 Haziran seçimleri için 'birlikte hareket etme' kararı alan 5 siyasi hareketin temsilcileri, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun ardından, bugün de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili değerlendirmede bulunan Buldan, "Yolları açık olsun. CHP'nin vermiş olduğu karar kendi kararları, iradelerine saygı duyuyoruz. Ancak biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Halkların Demokratik Partisi'nin göstereceği adayın özellikle kazanacağına olan inancımızı ifade etmek istiyoruz. 2'nci tura da HDP'nin adayı kalacak" dedi.

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-T) Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, Kürt Demokratlar Platformu (KDP) Genel Başkanı Sertaç Bucak, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, Azadi Hareketi Genel Sekreteri Ayetullah Aşiti ve Azadi Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu avukat Sıtkı Zilan, seçim çalışmaları çerçevesinde bugün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı ziyaret etti. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk ve HDP yetkilileri de katıldı.

'SEÇİMLER, TÜRKİYE HALKLARININ KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK'

Görüşme sırasında bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye açısından çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, "Kürt halkının kaderini, belirleyecek olan bir seçimle karşı karşıyayız. Son yıllarda Kürt halkının kazanımlarına yönelik, Kürt halkının siyasetin dışına atılmaya çalışıldığı bir dönemde, böylesi bir birlikteliğin, Kürt halkının gelecekteki yaşamına ve kazanımlarına ilişkin önemli bir adım olduğunu belirtmek istiyorum. 24 Haziran seçimleri başta Kürtlerin ve Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının kaderini değiştirecek olan, bir seçimdir. Bir arada ve birlikte olmak, geleceğimiz tartışmanın, geleceğimize yön vermek açısından önümüzdeki yüzyılların belirlenmesine vesile olacak bir toplantı olduğunu ifade etmek istiyorum. Elbette ki Kürt halkının, yaşamış olduğu acıların, ödemiş olduğu bedellerin, yüzyıllardır çekmiş olduğu acıların büyük bir anlamı var. Kürt toplumu bu coğrafyada çok büyük bedeller ödedi, çok büyük acılar çekti. Bu ittifakın ya da bu görüşmenin, bundan sonrası açısından hem ödenen bedeller hem çekilen acıların son bulmasına vesile olacağı inancını taşıyorum' dedi.

24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde, olası en geniş ittifakı sağlamak için çalışma başlattıklarını belirten Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek ise "Çalışmalarımız sonuç alıncaya kadar devam edecek. Umarız bu çalışmalarımız sonuç verir ve Kürtler belki tarihinde ilk defa böyle geniş bir uzlaşıya varırlar. Biz bu doğrultuda çabalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Gazetecilerin, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş mı olacağı yönündeki sorusunu da cevaplayan Buldan, adaylarını bugün açıklayacaklarını belirterek, "Saat 17.00'de programımız var. Orada Cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye toplumuna deklare edeceğiz"dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ilişkin soruyu da cevaplayan Buldan, "Yolları açık olsun. CHP'nin vermiş olduğu karar kendi kararları, iradelerine saygı duyuyoruz. Ancak biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Halkların Demokratik Partisi'nin göstereceği adayın kazanacağına olan inancımızı özellikle ifade etmek istiyoruz. 2'nci tura da HDP'nin adayı kalacak" ifadelerini kullandı.

Görüşme daha sonra basına kapalı olarak devam etti.