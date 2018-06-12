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Pervin Buldan: Abbas yolcu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 19:10 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İskenderun’da partisinin seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, "Yol gözüktü Recep Bey, gidiyorsun.

Pervin Buldan: Abbas yolcu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İskenderun’da partisinin seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, "Yol gözüktü Recep Bey, gidiyorsun. Abbas yolcu" dedi.
İskenderun’un Bulut tepe Mahallesinde HDP’nin seçim bürosu açılışına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hatay milletvekili adayları ve partililer katıldı. Burada konuşan Buldan, "Biz, Suriye konusunda AK Parti'yi uyardık, 'Suriye meselesi onların iç meselesi, oraya karışmayın' dedik. Afrin’den sonra şimdi de Mahmur ve Kandil’e operasyon yapmayı hedefliyorlar. Ancak Türkiye halkları, Türkiye toplumu ne Afrin’e onay verdi, Ne Kerkük’e onay verdi. Şimdi de Mahmur’a da Kandil’e de gitmenize onay vermiyor. Bu ülke savaşla yönetilecek bir ülke değil. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Bu ülkenin demokrasiye ihtiyacı var" dedi.
AK Parti'nin kaybedeceğinin farkında olduğunu savunan Buldan, şöyle konuştu:
"Şimdi başka bir şey yapmaya çalışıyorlar. Selahattin Demirtaş’ı 6-8 Ekim olaylarından sorumlu tutmaya ve sorumlusu olduğunu ifade ediyorlar. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Bey var ya Recep Bey. Artık o tarihleri karıştıran, gittiği yerleri karıştıran, nerede olduğunu bilmeyen. Buraya gelir Diyarbakır da olduğunu zanneder. Kayseri’ye gider Zonguldak’ta olduğunu zanneder. Çünkü kafası karıştı, biliyor ki gidici. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Her gece rüyasında Selahattin Demirtaş’ı görmesidir. Bunun için dir bu karışıklık. Attıkları iftiralar, attıkları yalanlar onları kurtaramayacak, Recep Bey'i kurtaramayacak. Yolcusun Recep Bey, gidiyorsun. Abbas yolcu."

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Pervin Buldan: Abbas yolcuPervin Buldan: Abbas yolcuPervin Buldan: Abbas yolcuPervin Buldan: Abbas yolcu

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