Pervin Buldan: Güle güle AKP, güle güle Erdoğan

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da seçim bürosu açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı eleştiren Buldan, "Bu ülkede Kürt sorununu görmeyen, tanımayan, inkar eden bir zihniyet her zaman yok olmaya mahkumdur. AKP'nin de 20 günlük bir süresi kalmıştır. Güle güle AKP, güle güle Erdoğan" dedi.

Van'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan seçim bürosunun açılışına katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, açılış öncesi toplanan kalabalığa hitap etti. Ara sokakta seçim otobüsü üzerinde konuşma yapan Buldan, seçimlere 20 gün kaldığını belirterek, Türkiye'nin kaderinin HDP ile değişeceğini söyledi. Buldan, şöyle konuştu:

"AKP'nin 16 yıllık baskısına 'dur' diyecek bir zamana geldik. AKP bu ülkeyi hukuksuz yönetiyor. 16 yıldır Kürtleri inkar ettiler, Diyarbakır'da Recep Bey, 'Kürt kardeşim var ama Kürt sorunu yok' dedi. Ona göre Kürt sorunu yok. Onlar MHP ile ittifak yaptılar, onların gündeminde Kürt sorunu yok. Onların sorunu sadece kurt sorunu. Recep Bey ama bizim seninle sorunumuz var, bizim AKP ile sorunumuz var. Bu ülkede Kürt sorununu görmeyen, tanımayan, inkar eden bir zihniyet her zaman yok olmaya mahkumdur. AKP'nin de 20 günlük bir süresi kalmıştır. Kürt sorununu çözmeyen, Kürtleri yok sayan bir zihniyete sahip olan AKP yok olmaya, çözülmeye mahkumdur. Güle güle AKP, güle güle Erdoğan."