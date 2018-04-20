Pervin Buldan: HDP hiçbir zaman sandığa gömülmedi

Ergün AYAZ- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu parti hiçbir zaman sandığa gömülmedi. Bu partiyi gömecek ya da bu partinin gömülecek bir sandığı yok" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan; Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, partinin milletvekilleri ve yöneticileri ile partisinin il başkanlığının İzmit'te düzenlediği 'Biz'ler kazanacağız' organizasyonuna katıldı. HDP'nin milyonların yüreğinde yer edinen bir parti olduğunu söyleyen Pervin Buldan, "Dün Tayyip Bey kendi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda HDP'yi bölgede sandığa gömün diye talimat vermiş. Sadece HDP değil, geçmiş dönemlerde de bu gelenek, bu hareket, bu parti hiçbir zaman sandığa gömülmedi. Bu partiyi gömecek ya da bu partinin gömülecek bir sandığı yok. HDP milyonların yüreğinde zaten yer edinen bir partidir. Aslında bu sözü söylerken bölgede kendisi toprağa gömülmüş, bunu biliyor. Şimdi kendisini o topraktan çıkarmanın yol ve yöntemlerini arıyor. Sandığa gömülen AKP'dir bu bölgede. Sandığa gömülen bölgede AKP'nin milletvekilleridir. Sandığa gömülen bölgede belediye başkanlarımızın yerine atanan kayyumlardır. Halk, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın, 9 milletvekili arkadaşımızın dokunulmazlıklarının kaldırılarak cezaevlerine rehin olarak gönderildiklerini unutmayacak kadar onurlu bir halktır. Halkın milyonlarca oy verdiği ve benim irademdir dediği belediye başkanlarının yerine kayyum atandığını unutmayacak kadar onurlu bir halktır" diye konuştu.

Buldan, "Barışı savunan herkese zulüm yapılıyor. Demokrasiyi isteyen herkese karşı bir zulüm, özgürlüğü savunan, eşitliği savunan herkese karşı bir zulüm politikası yapılıyor. Ama bu zulüm politikalarının, bu yaşanan olumsuz gidişatın HDP ve HDP bileşenlerine yapılanların bir cevabı olmayacak mı? Tabii ki olacak. Her türlü zorluğa ve her türlü engelleme ve müdahaleye rağmen 24 Haziran Türkiye toplumunun yeni bir tarihi olacak. 25 Haziran sabahı Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye görmek istiyorsak eğer el ele vermek zorundayız. Böyle bir Türkiye'yi yaratmak istiyorsak omuz omuza yürümek zorundayız" dedi.

HDP olarak kendilerine güvendiklerini belirten Buldan, "Onun için tarihi fırsat var. Bu tarihi fırsat 24 Haziran 2018 tarihi. Tüm demokrasi güçlerini, barışı savunan herkesi, özgürlüklerini savunan herkesi birlikte hareket etmeye ve birlik beraberliğini göstermeye davet ediyoruz. Bu bizim için bir şans ve fırsat. Bu şansı ve fırsatı eğer bu kez de kaçırırsak bundan sonraki yıllar ve dönemler Türkiye toplumu açısından, Türkiye halkları açısından çok daha zor ve zahmetli yıllar olacak. Bunun için kendimize güvenmek zorundayız. Biz HDP olarak kendimize güveniyoruz. Biz bu ülkeyi biz Türkiye'yi yönetmek için yola çıktık başaracağız, kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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