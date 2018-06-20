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Pervin Buldan: Kayyumları, Erdoğan'ın kıraathanelerine göndereceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Batman'da düzenlenen mitingde konuştu.

Pervin Buldan: Kayyumları, Erdoğan'ın kıraathanelerine göndereceğiz

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Batman'da düzenlenen mitingde konuştu. Buldan, bölgedeki belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına tepki göstererek, "Onlar iradenizi teslim ettiğiniz belediye başkanlarının yerlerine kayyum atadılar. İlk seçimlerde kayyumları göndereceğimiz yer Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı kıraathaneler olacak. O kayyumlar kıraathanelerde kayyumluk yapıp, kek yiyip, çay içecekler" dedi.
Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Batman'da partisince düzenlenen seçim mitingine katıldı. 16 Mayıs Şehir Stadyumu'nun yanındaki alanda düzenlenen mitingde konuşan Buldan, Türkiye'nin her yerinde, milyonlarca Selahattin Demirtaş olduğunu söyledi.
'BATMAN FAİLİ MEÇHULLER KENTİ OLDU'
Ülkemizde yaşanan acıların en kötülerinin Batman'da yaşandığını ifade eden Buldan, "Batman faili meçhuller kenti oldu, acıların kenti oldu. Ama her zaman ayakta durdu. Hiçbir zaman diz çökmedi, boyun eğmedi. Her zaman onurlu bir mücadelenin halkı oldu. Bizler tarihimiz boyunca çok büyük acılara, zalimliklere tanıklık ettik. Tıpkı Roboski gibi, Afrin gibi, Suruç gibi. Bu ülkenin tarihi, katliamlarla dolu. En son Suruç'ta bir arife günü, insanlar oruçluyken, insanlarımızı hastane köşelerinde boğazlarını keserek katlettiler. Bugün adli tıp raporu bir kez daha bizim haklılığımızı, gerçeği ortaya koydu. Bir insanımız 17 ayrı bıçakla darbe aldı. Ve yaşamını yitirdi. Bir insanımız defalarca kurşunlanarak katledildi. Suruç'ta yaşananlar, Urfa'da yaşananlar HDP'nin büyüdüğünü gören, moralini gören AKP hükümetinin ne kadar da sıkıştığının kanıtıdır. Ancak halkımız bu zulmü, bu tür katliamları unutmaz. Bunun hesabını seçim sandıklarında soracağız, AKP'yi sandığa gömeceğiz" diye konuştu.
'SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN BİR TEK SAZI VAR'
AKP'nin bu ülkeyi yönettiği 16 yılda, acıların katlanarak devam ettiğini belirten Buldan, "Bu ülkeye ölümden, zulümden, acıdan başka hiçbir şey getirmeyen AKP, HDP ve Selahattin Demirtaş'ı 25 Haziran'da karşısında görecek. Selahattin Demirtaş'ın sizin gibi ayakkabı kutuları yok, hanları, sarayları yok. Selahattin Demirtaş, sizler gibi dünyaya saraylardan bakmıyor. Onun bir tek sazı var, türküsü var. O'nun halkı var, Batmanlısı var, Amedlisi var, Hakkarilisi var. Ege'de, Marmara'da, Trakya'da kendisine gönülden bağlı yoldaşları var. Onun sizinle arasındaki fark bu. Evet, halkımız yoksul; bu fakirliğin yanında bu dünyanın en büyük zenginliği o kadar gönül yoldaşlığı var. Biz fakiriz, biz kadınız, biz genciz ama onurluyuz. Sizler gibi ezik değiliz. Onların tek derdi, kendi geleceklerini korumak. Kendi yandaşlarının cebini doldurmak. Artık sayılı günleri kaldı. Sadece 4 günleri kaldı. 25 Haziran'da onlara güle güle diyeceğiz" dedi.
'KIRAATHANELERDE KAYYUMLUK YAPACAKLAR'
Konuşmasında Başbakan Yıldırım'ı da eleştiren Buldan, "Çözüm olacak Sayın Yıldırım, ama siz o çözümü göremeyeceksiniz. Çünkü siz 25'inde gidiyorsunuz. Biz çözümü Türkiye halklarıyla gerçekleştireceğiz. Bu ülkeye çözümü Kürtlerin ittifakı getirecek, bu ülkeye çözümü Türk ve Kürt halklarının kardeşliği getirecek. Bu ülkeye barışı getireceğiz. Onların anlayışı Kürdü yok sayan bir anlayış. Bu ülkede Kürtler var ama Kürt sorunu yoktur; diyen anlayışa karşı Kürt halkının en büyük sorununun AKP ile olduğunu hatırlatırız. Onlar Hasankeyf'i nasıl sular altında bıraktıysa, siz de 24 Haziran'da onları baraj altında bırakacaksınız, sular altında bırakacaksınız. Onlara dersimizi seçim sandıklarında vereceğiz. İlk seçimlerde kayyumları göndereceğimiz yer Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı kıraathaneler olacak. O kayyumlar kıraathanelerde kayyumluk yapıp, kek yiyip, çay içecekler. Kullanacağınız oy Türkiye'nin geleceği için. Ya aydınlıktan, ya da karanlıktan yana tercih yapacaksınız" diye konuştu.
'TABUTLARIN GELMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'
Artık bu ülkede kimsenin ölmesine müsaade etmeyeceklerini söyleyen Buldan, "Ne bir askerin, ne bir polisin, ne de bir gerillanın yaşamını yitirmesine izin vermeyeceğiz. Bu ülkeye tabutların gelmesine izin vermeyeceğiz. Gençlerimizin yaşamını yitirmesine izin vermeyeceğiz. KHK ile işinden olan emekçilerin işlerine geri dönmesinin olanaklarını sağlayacağız. Bizim baraj altında kalmamızı hesaplayanlar, gelip buradan çantasını alıp, Batman'dan aday olanlar; arkanıza bakmadan Ankara'ya gideceksiniz. Onların hevesleri kursaklarında kalacak. Sadece parlamento değil, Sevgili Selahattin Demirtaş'ı da cumhurbaşkanı yapmaya hazırlanacağız. Onun için bir oy HDP'ye, bir oy Demirtaş'a. Bu oylarımızla aydınlık, özgür ve eşit bir gelecek hazırlayacağız" dedi.

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Pervin Buldan: Kayyumları, Erdoğan'ın kıraathanelerine göndereceğizPervin Buldan: Kayyumları, Erdoğan'ın kıraathanelerine göndereceğizPervin Buldan: Kayyumları, Erdoğan'ın kıraathanelerine göndereceğizPervin Buldan: Kayyumları, Erdoğan'ın kıraathanelerine göndereceğiz

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