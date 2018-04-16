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Peskov: "Bu saldırılar Rusya ve Türkiye’yi ayırmadı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözlerine ilişkin, "Bu saldırılar Rusya ve Türkiye’yi ayırmadı” dedi.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya ve Türkiye’nin ABD’nin Suriye operasyonuna ilişkin farklı tutumlarının Moskova ile Ankara arasındaki ilişkileri zorlamayacağını söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, "Suriye saldırısı ile Türkiye ile Rusya’yı ayırdık" sözlerine ilişkin ise Peskov, "Bu saldırılar Rusya ve Türkiye’yi ayırmadı” dedi.Peskov, "Moskova ve Ankara’nın bir dizi konuda farklılık göstermesi bir sır değil, ancak bu durum, görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor.

Peskov: "Bu saldırılar Rusya ve Türkiye’yi ayırmadı”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözlerine ilişkin, "Bu saldırılar Rusya ve Türkiye’yi ayırmadı” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya ve Türkiye’nin ABD’nin Suriye operasyonuna ilişkin farklı tutumlarının Moskova ile Ankara arasındaki ilişkileri zorlamayacağını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, "Suriye saldırısı ile Türkiye ile Rusya’yı ayırdık" sözlerine ilişkin ise Peskov, "Bu saldırılar Rusya ve Türkiye’yi ayırmadı” dedi.
Peskov, "Moskova ve Ankara’nın bir dizi konuda farklılık göstermesi bir sır değil, ancak bu durum, görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor. En önemlisi bunun işbirliğinin geliştirilmesinin uzun vadeli çok yönlü perspektifleri üzerinde hiçbir etkisi yok” ifadelerini kullandı.
Macron, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’deki kimyasal tesislere yönelik ortaklaşa yapılan operasyonun mükemmel bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı" şeklinde konuşmuştu.

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