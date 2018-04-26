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Pınarbaşı Belediye Başkanı, İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 19:45 | Son Güncelleme

MHP’den ayrıldıktan sonra İYİ Parti’nin Kayseri İl Kongresi'nde partiye katılan ve Genel Başkanı Meral Akşener tarafından parti rozeti takılan  Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Pınarbaşı Belediye Başkanı, İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- MHP’den ayrıldıktan sonra İYİ Parti’nin Kayseri İl Kongresi'nde partiye katılan ve Genel Başkanı Meral Akşener tarafından parti rozeti takılan Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) merhum Lideri Alparslan Türkeş’in memleketi Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Belediye Başkanı Dursun Ataş, geçtiğimiz yıl Kasım ayında MHP'den istifa ettiğini açıkladı. Ataş, bu kararının ardından 11 Mart 2018 tarihinde Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılan İYİ Parti Kayseri 1’inci Olağan Kongresi’nde de İYİ Parti saflarına katılmış ve parti rozetini de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takmıştı. Bu gelişmelerin ardından kamu görevlileri için verilen süresinin dolmasına dakikalar kala Ataş, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde aday adayı olmak için Pınarbaşı Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ataş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
''Toprağı suyu, taşı bir tutkudur Pınarbaşı sloganıyla doğup büyüdüğüm Pınarbaşı ilçeme hizmet aşkıyla gece demeden gündüz demeden çalıştık çabaladık. 2 dönem üst üste Pınarbaşı Belediye Başkanlığı görevini şevkle, aşkla, onurla ve büyük bir heyecanla yerine getirmiş olmanın gururunu yaşıyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in de teveccühü ile İYİ Parti Kayseri Milletvekili adaylığı konusunda karar aşamasına geldim. Pınarbaşı benim için siyaset üstü bir meseledir. Ülkenin içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak Pınarbaşı ilçeme ve Kayserime daha iyi hizmet edebilme imkanına sahip olma düşüncesiyle İYİ Parti’den Kayseri Milletvekili adaylığı için Pınarbaşı Belediye Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum."
Öte yandan, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan'da milletvekili aday adaylığı için partisinin il başkanlığından istifa etti.

Pınarbaşı Belediye Başkanı, İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa ettiPınarbaşı Belediye Başkanı, İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa ettiPınarbaşı Belediye Başkanı, İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa ettiPınarbaşı Belediye Başkanı, İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti

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