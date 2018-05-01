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'Pire Ferhat' AK Parti'den vekillik için aday adaylığı başvurusu yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

TELEVİZYON dizilerinden tanınan, 'Pire Ferhat' lakaplı Ferhat Okçu (35), 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - TELEVİZYON dizilerinden tanınan, 'Pire Ferhat' lakaplı Ferhat Okçu (35), 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Bir dönem rol aldığı dizilerden tanınan, 'Pire Ferhat' lakaplı, 80 santimetre boyundaki Ferhat Okçu, memleketi Afyonkarahisar'dan AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı. AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek, İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Talha Hüseyin Akkaya'ya evrakı veren Okçu, engellilerin ve Afyonkarahisar halkının sesi olmak için aday adayı olduğunu söyledi. Okçu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, engellilere çok önem veriyor. Ben de engellilere ve Afyonkarahisar'a destek olmak için böyle bir işe kalkıştım. Herkes beni 'Pire Ferhat' olarak tanır. 2000 ile 2003 yılları arasında bir televizyon kanalında haber yaptığım dönemler oldu, dizi çektik; ama şimdi milletimize ve engelli kardeşlerimize destek olmak için geliyorum" dedi.

İl Başkan Yardımcısı Akkaya ise Ferhat Okçu'nun aday adaylığının hayırlı olmasını dileyip, "İnşallah bu yolda Allah, onun yardımcısı olur. Tüm engelli kardeşlerimizin arkasında olduğumuz gibi onun da sonuna kadar arkasındayız. Partimiz, engellilere önem veren bir parti oldu. Bundan sonra da engellilere önem veren bir parti olacaktır. Bu yolda engelli kardeşlerimize bir nebze olsun faydalı olabilirsek bizim için ne mutlu. Bunun için de Ferhat ağabeyimizin aday adayı olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti" diye konuştu.

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