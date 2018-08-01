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"PKK bebek katili olduğunu dün bir kez daha ispat etmiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "(Hakkari'deki terör saldırısı) İşte bu PKK'nın gerçek yüzüdür. Bebek katili PKK diyoruz ya, işte PKK bebek katili olduğunu dün bir kez daha ispat etmiştir" - "Hem Demirtaş hem Buldan teröristlerin cenazesine katılma talimatını verdiklerini söylemişlerdir. Astsubayımızın masum eşi Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan'ı şehit eden teröristlerin cenazesine katılma talimatı verecekler mi? Bu talimatı veren Demirtaş'ı, İnce tekrar ziyaret etmeyi düşünüyor mu? Ona 'özgürlük' diyenler aynı tavırdalar mı? HDP'ye destek vererek barajı geçiren CHP pişman mıdır, yoksa aynı tavrı devam ettirecek midir?"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "İşte bu PKK'nın gerçek yüzüdür. Bebek katili PKK diyoruz ya, işte PKK bebek katili olduğunu dün bir kez daha ispat etmiştir." dedi.

Destici, BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'ya, Allah'tan rahmet diledi.

Terör örgütü PKK'nın yaptığı eylemin "vicdansızlık ve canilik" olduğunu vurgulayan Destici, "İşte bu PKK'nın gerçek yüzüdür. Bebek katili PKK diyoruz ya, işte PKK bebek katili olduğunu dün bir kez daha ispat etmiştir." diye konuştu.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin en ağır şekilde bedelini ödeyeceğini ifade eden Destici, terörist cenazelerine katılan milletvekillerini de sert bir şekilde eleştirdi. Destici, "Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerin cenazesine katılan sözde milletvekilleri vardır, onlar da teröristtir." dedi.

- Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'ye tepki

Mustafa Destici, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın terörist cenazelerine katılma talimatı verdiklerini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Astsubayımızın masum eşi Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan'ı şehit eden teröristlerin cenazesine katılma talimatı verecekler mi? Bu talimatı veren Demirtaş'ı, İnce tekrar ziyaret etmeyi düşünüyor mu? Ona özgürlük diyenler aynı tavırdalar mı? HDP'ye destek verip barajı geçiren CHP pişman mıdır, yoksa aynı tavrı devam ettirecek midir?"

Terörle mücadelenin bir devlet politikası olduğuna ve milletçe mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Destici, "Terör örgütünün sözcülüğünü yapanlar dışındaki diğer partilerin hepsini, bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte olmaya davet ediyoruz." dedi.

- "Batılı liderlerin yüzü kızarmayacak mı?"

BBP Genel Başkanı Destici, başta PKK olmak üzere, terör örgütlerine destek veren batılı ülkelerin liderlerini de eleştirdi.

OHAL'in kaldırılmasının ardından çıkarılan güvenlik yasasına, bazı Batılı ülkelerin kasıtlı olarak karşı çıktığına değinen Destici, "Annesi ve yavrusunun şehit edilmesinden sonra PKK'ya destek veren, arka çıkan batılı liderlerin yüzü kızarmayacak mı? Türkiye'ye karşı bir özür borçları olmayacak mı? " diye sordu.

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BBP basın toplantısı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici teröre kınama

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