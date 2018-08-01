Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "İşte bu PKK'nın gerçek yüzüdür. Bebek katili PKK diyoruz ya, işte PKK bebek katili olduğunu dün bir kez daha ispat etmiştir." dedi.

Destici, BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'ya, Allah'tan rahmet diledi.

Terör örgütü PKK'nın yaptığı eylemin "vicdansızlık ve canilik" olduğunu vurgulayan Destici, "İşte bu PKK'nın gerçek yüzüdür. Bebek katili PKK diyoruz ya, işte PKK bebek katili olduğunu dün bir kez daha ispat etmiştir." diye konuştu.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin en ağır şekilde bedelini ödeyeceğini ifade eden Destici, terörist cenazelerine katılan milletvekillerini de sert bir şekilde eleştirdi. Destici, "Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerin cenazesine katılan sözde milletvekilleri vardır, onlar da teröristtir." dedi.