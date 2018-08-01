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"PKK, bebek katilidir, anaların can düşmanıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 19:21 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: -"(Hakkari'deki hain terör saldırısı) Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur" -"Hainlere taviz yok, bebek katillerine hoşgörü yok. Dayanacağız, katlanacağız, sabredeceğiz, üzerlerine üzerlerine gideceğiz, sımsıkı kenetleneceğiz, şerefsizleri fitne ve ihanetlerinde boğacağız" -"PKK, bebek katilidir, anaların can düşmanıdır. PKK, FETÖ ile birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan mihrakların karanlık bekçisidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkari'deki hain terör saldırısının bir katliam ve insanlık suçu olduğunu belirtti.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün Hakkari Yüksekova'da, insanım diyen herkesin vicdanını tir tir titreten, acı verici ve vahim bir olayın vuku bulduğunu bildirdi.

Döktüğü kanlardan beslenen, aldığı canlardan geçinen bölücü terör örgütü PKK'nın, yeni bir vahşet ve katliamın fail ve tarafı olduğunu ifade eden Bahçeli, Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın ziyaretinden dönen 26 yaşındaki eşi Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'yı taşıyan otomobilin geçişi esnasında yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettiğini hatırlattı. Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ne hazin ve hüsran verici bir akıbettir ki, hem Nurcan Karakaya hem de kundaktaki bebeği hainlerin saldırısında hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur. Karşımızdaki tablo sözün bitişine alenen delalet, bahanelerin tükenişine açıkça işarettir.

Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK, bebek katilidir, anaların can düşmanıdır. PKK, FETÖ ile birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan mihrakların karanlık bekçisidir."

- "Astsubay Çavuşumuzla övünüyor, şahsını kucaklıyorum"

Bahçeli, hem eşini hem de yavrusunu şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın "İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda ettik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin. Vatan sağ olsun." sözlerinin ise vicdanlara yıldırım gibi düştüğünü belirterek, "Kahramanımızın bu ibret verici sözleri metanetin, imanın, sabrın, samimiyetin, fedakarlığın, cesaretin, dirayetin, kısacası adam gibi adamlığın izharı, ilanı ve arşa ulaşan ifadesidir. Üzüntümüz ne kadar büyük olsa da, Astsubay Çavuşumuzla övünüyor, şahsını kucaklıyorum." paylaşımında bulundu.

"Terörün siyasi yedeklerine omuz veren şuursuz ve suç ortakları ne durumdasınız? Başınızı yastığa koyduğunuzda huzurla uyuyabilecek misiniz? Yine sahte demokrasi, özgürlük ve insan hakları ezberleriyle vakit geçirmeye yüzsüzce devam edecek misiniz?" sorularını yönelten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Pek çok bebeğimiz terör örgütünün kanlı saldırılarına kurban gitti. Pek çok masum ve savunmasız insanımız ya bir kör kurşunla ya da bir bombayla hayatından oldu. Ancak şehadet şerbetinden kana kana içtikçe mücadelemiz daha da güçlendi, inanç ve irademiz daha da güç kazandı.

Hainlere taviz yok, bebek katillerine hoşgörü yok. Dayanacağız, katlanacağız, sabredeceğiz, üzerlerine üzerlerine gideceğiz, sımsıkı kenetleneceğiz, şerefsizleri fitne ve ihanetlerinde boğacağız. 'Herkes eşittir Türkiye' diyeceğiz, 'Millet birdir, o da Türk milletidir' diye haykıracağız."

-"Acı hepimizin, şehitler milletimizin"

Şehit anne Nurcan Karakaya ile şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya'ya Allah'tan rahmet, Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'ya sabır ve başsağlığı dileyen Devlet Bahçeli, "Acı hepimizin, şehitler milletimizin. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun, devlet sağ olsun, al bayrak her daim var olsun. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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