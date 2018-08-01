MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkari'deki hain terör saldırısının bir katliam ve insanlık suçu olduğunu belirtti.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün Hakkari Yüksekova'da, insanım diyen herkesin vicdanını tir tir titreten, acı verici ve vahim bir olayın vuku bulduğunu bildirdi.

Döktüğü kanlardan beslenen, aldığı canlardan geçinen bölücü terör örgütü PKK'nın, yeni bir vahşet ve katliamın fail ve tarafı olduğunu ifade eden Bahçeli, Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın ziyaretinden dönen 26 yaşındaki eşi Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'yı taşıyan otomobilin geçişi esnasında yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettiğini hatırlattı. Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ne hazin ve hüsran verici bir akıbettir ki, hem Nurcan Karakaya hem de kundaktaki bebeği hainlerin saldırısında hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur. Karşımızdaki tablo sözün bitişine alenen delalet, bahanelerin tükenişine açıkça işarettir.

Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK, bebek katilidir, anaların can düşmanıdır. PKK, FETÖ ile birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan mihrakların karanlık bekçisidir."