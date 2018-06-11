"PKK ile birlikte iktidar projesi yapanlar Erdoğan'ı yıkamaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, "PKK ile birlikte iktidar projesi yapanlar, Amerika ile birlikte iktidar projesi yapanlar Tayyip Erdoğan'ı yıkamaz. Çünkü bu milleti kaybedersiniz. Onun için akıllı olalım, dikkatli olalım." dedi.
Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ANSİAD) konuğu, Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek oldu. Bir otelde yapılan söyleşide Perinçek, gündeme dair açıklamalarda bulundu ve iş adamlarının sorularını yanıtladı.
Dünyadaki gücü elinde bulunduran Atlantik sistemi içinde bir dağılmanın başladığını, yeni bir dünya düzeni kurulmaya başladığını anlatan Perinçek, ekonomik açıdan da Atlantik'in ürettiği ve dünya ekonomisine yön verdiği dönemin de arkada kaldığını, Çin ve Hindistan'ın dünya ekonomisinin lokomotifi olduğunu, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin de ön cephede yer aldığını söyledi.
Türkiye, Suriye, Irak, İran, Rusya gibi ülkelerin bir araya gelerek ABD ve İsrail'e meydan okuduklarını kaydeden Perinçek, ABD ve İsrail'in "Kürdistan kurma" planlarını başaramadıklarını dile getirdi.
Türkiye'ye, Türk ordusuna ABD ve FETÖ tarafından vurulan kelepçenin yıkıldığını, Türkiye'nin bir fırsat dönemine girdiğini ifade eden Perinçek, şöyle konuştu:
"Silivri duvarları yıkılıp komutanlar özgürleştiği ve Amerika'nın kelepçeleri kırıldığı için Türk Silahlı Kuvvetleri 24 Temmuz'da PKK'yı hendeklere gömme hareketini başlattı. Bu da bir devrim ya da devrim sürecinin olayları diyelim. Devamında Türk devleti Fetullah cemaati adı altında Amerika'nın gladyosundan temizlenmeye başladı. Genelkurmay'ın verdiği rakama göre 30 bin kişi TSK'dan temizlendi. Eskiden askeri şurada 6, 8, 10 subay irticadan tasfiye edildiği zaman hepimiz ayaklara fırlıyor, alkışlıyorduk. Şimdi hepimizin içindeki bir bölümümüz onları hapisten çıkarmak için Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Seçim programlarına hapishaneleri boşaltmayı koyuyor. Devrim ve karşı devrim. Ergenekon duruşmalarında ne diyordunuz 'Arkadaş bunun silahı var da nerede, biliyor musunuz? Türk ordusunun cephaneliklerinde, Türk ordusunun hangarlarında, polisin cephaneliklerinde silahları var. Şimdi Türkiye gördü mü o silahları 15 Temmuz gecesi. Çıktı mı o silahlar o hangarlardan, çıktı mı o tanklar, kalktı mı o teyyareler. Türkiye bunu temizleyerek bir devrim sürecini yaşıyor. Barış? Fetullah'ı kucaklayarak, PKK'yı kucaklayarak bir barış yok Türkiye'nin önünde. HDP'yi kucaklayarak, HDP'yi hükümete sokarak, cumhurbaşkanı yardımcısı yaparak bir barış yok. PKK ile birlikte iktidar projesi yapanlar, Amerika ile birlikte iktidar projesi yapanlar Tayyip Erdoğan'ı yıkamaz. Çünkü bu milleti kaybedersiniz. Onun için akıllı olalım, dikkatli olalım."
- "Kimin apoletini söküyorsun sen"
TSK'nın önemine değinen Perinçek, askeri okulların tekrar açılması gerektiğini söyledi. Türkiye'de Türk ordusuna karşı, Türk ordusunun komutanlarına karşı yıllardan beri sürekli propaganda olduğunu, buna karşı da milletin uyanık olması gerektiğini ifade eden Perinçek, "En son şuraya kadar geldi 'Apoletleri sökeceğim.' Kimin apoletini söküyorsun? Sen düğmeyi bile sökemezsin. Türk ordusunun düğmesini bile sökemezsin. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım, Cumhurbaşkanının yetkilerinin ne olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanının bırakın apolet sökmeyi, Türk ordusunun herhangi bir subayının rütbesini alma veya ordudan çıkarma yetkisi yoktur." dedi.
Perinçek, Türkiye'nin geleceğinin de ekonomisinin de kültürünün de Türk milletinin nasıl yaşayacağının da Türk ordusunun direncine ve kabiliyetine bağlı olduğunu vurguladı.
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