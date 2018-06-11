"PKK ile birlikte iktidar projesi yapanlar Erdoğan'ı yıkamaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, "PKK ile birlikte iktidar projesi yapanlar, Amerika ile birlikte iktidar projesi yapanlar Tayyip Erdoğan'ı yıkamaz. Çünkü bu milleti kaybedersiniz. Onun için akıllı olalım, dikkatli olalım." dedi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ANSİAD) konuğu, Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek oldu. Bir otelde yapılan söyleşide Perinçek, gündeme dair açıklamalarda bulundu ve iş adamlarının sorularını yanıtladı.

Dünyadaki gücü elinde bulunduran Atlantik sistemi içinde bir dağılmanın başladığını, yeni bir dünya düzeni kurulmaya başladığını anlatan Perinçek, ekonomik açıdan da Atlantik'in ürettiği ve dünya ekonomisine yön verdiği dönemin de arkada kaldığını, Çin ve Hindistan'ın dünya ekonomisinin lokomotifi olduğunu, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin de ön cephede yer aldığını söyledi.

Türkiye, Suriye, Irak, İran, Rusya gibi ülkelerin bir araya gelerek ABD ve İsrail'e meydan okuduklarını kaydeden Perinçek, ABD ve İsrail'in "Kürdistan kurma" planlarını başaramadıklarını dile getirdi.