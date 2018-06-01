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"PKK'lıları hapishaneden çıkarmak isteyenlerden bu vatana bir şey olmaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 22:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "PKKlıları hapishaneden çıkarmak isteyenlerden bu vatana bir şey olmaz. Onlar bu vatanı, milleti, başkalarına teslim ederler. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak" - "Ortaya vizyon koyamayanlar, Türkiye için hayalleri olamayanlar, Türkiye için çalışmayanlar, bu hedeflere Türkiye'yi ulaştıramazlar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK'lıları hapishaneden çıkarmak isteyenlerden bu vatana bir şey olamayacağını belirterek, "Onlar bu vatanı, milleti, başkalarına teslim ederler. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın gerçekleştirdiği iftar programında, şehit ve gaziler için öğretmenevinde verilen iftara katıldığını söyledi.

Bugün huzur içinde iftar yapılıyorsa, vatanı milleti için canını feda eden şehit ve gaziler sayesinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, terör örgütlerinin her türlüsüyle mücadele eden askere, polise ve jandarmayı tebrik ettiğini, onlara selam ve şükranlarını sunduğunu belirtti.

Ülkenin geleceğinin planlanması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, 16 yıllık sürenin hiç de kolay geçmediğini bildirdi. Önlerine her türlü engellerin çıkarıldığını ama kimseye küsmediklerini, kızmadıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hele hele vatanımıza milletimize hiç küsmedik. 'Seçime sokmayız, cumhurbaşkanı seçtirmeyiz, ordu göreve, sizi muktedir yapmayız, siz seçimi kazanabilirsiniz ama cahil insanların oylarıyla kazandınız, ülkenin gerçek sahibi biziz. Böyle böbürlene böbürlene...' e-muhtıralar, başka girişimler, içeriden dışarıdan destekli terörler, 15-25 Aralık, hain FETÖ darbe girişimi... Hepsinin üstesinden geldik. Terör örgütlerinin de üstesinden geldik. Mücadeleyi yaparken kimseye küsmeden, milletimizin hizmetkarı olarak Türkiye'ye, Antalya'ya hizmet verdik. Türkiye'yi dönüştürdük. Sağlıktan adalete, sosyal güvenlikten eğitime kadar. Ama biz daha yolun başındayız. Biz bunları daha başlangıç olarak görüyoruz. Türkiye'de yaptıklarımızı da sağlam temel üzerine kuruyoruz."

- "Vatanını milletini sevenlerle ittifak kurduk"

Parlamentonun her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, yargıyı da güçlü kılarak FETÖ'nün bozduğu ve dağıttığı yargıyı derleyip toplayıp, bağımsız yapmak boyunlarının borcu olduğunu bildirdi.

"Devletin tüm kurumları güçlü olsun ki milletimiz emin adımlarla hedefine ulaşsın. Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılına çok güçlü bir şekilde girsin. 4-5 yıllık planınız olmazsa yine tökezleriz. 2053-2071 hedeflerine ulaştırmalıyız." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ortaya vizyon koyamayanlar, Türkiye için hayalleri olamayanlar, Türkiye için çalışmayanlar, bu hedeflere Türkiye'yi ulaştıramazlar. Yıkım için bir araya gelenler, şer ittifakı kuranlar, Türkiye'ye hiçbir şey yapmadılar, yapamazlar. Biz yaptık, yine biz yaparız. Vatanını milletini sevenlerle ittifak kurduk. MHP ile Cumhur İttifakı kurduk. Yerli ve milli olanlarla vatanını sevenlerle milliyetçilerle ittifak kurduk. FETÖ'nün kontrolünde olanlarla değil. PKK ile mücadelede Kuzey Irak'ta şehit verdik. O PKK'lıları hapishaneden çıkarmak isteyenlerden bu vatana bir şey olmaz. Onlar bu vatanı, milleti başkalarına teslim ederler. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak."

Bugüne kadar hizmet edenler ve bundan sonra hizmet yapacaklar arasında vatandaşın tercihini yapacağını belirten Çavuşoğlu, yeni sistemle güçlü Türkiye için 24 Haziran'ın dönüm noktası olacağını kaydetti.

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Alanya ALTSO Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iftar

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