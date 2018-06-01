"PKK'lıları hapishaneden çıkarmak isteyenlerden bu vatana bir şey olmaz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK'lıları hapishaneden çıkarmak isteyenlerden bu vatana bir şey olamayacağını belirterek, "Onlar bu vatanı, milleti, başkalarına teslim ederler. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın gerçekleştirdiği iftar programında, şehit ve gaziler için öğretmenevinde verilen iftara katıldığını söyledi.

Bugün huzur içinde iftar yapılıyorsa, vatanı milleti için canını feda eden şehit ve gaziler sayesinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, terör örgütlerinin her türlüsüyle mücadele eden askere, polise ve jandarmayı tebrik ettiğini, onlara selam ve şükranlarını sunduğunu belirtti.

Ülkenin geleceğinin planlanması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, 16 yıllık sürenin hiç de kolay geçmediğini bildirdi. Önlerine her türlü engellerin çıkarıldığını ama kimseye küsmediklerini, kızmadıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hele hele vatanımıza milletimize hiç küsmedik. 'Seçime sokmayız, cumhurbaşkanı seçtirmeyiz, ordu göreve, sizi muktedir yapmayız, siz seçimi kazanabilirsiniz ama cahil insanların oylarıyla kazandınız, ülkenin gerçek sahibi biziz. Böyle böbürlene böbürlene...' e-muhtıralar, başka girişimler, içeriden dışarıdan destekli terörler, 15-25 Aralık, hain FETÖ darbe girişimi... Hepsinin üstesinden geldik. Terör örgütlerinin de üstesinden geldik. Mücadeleyi yaparken kimseye küsmeden, milletimizin hizmetkarı olarak Türkiye'ye, Antalya'ya hizmet verdik. Türkiye'yi dönüştürdük. Sağlıktan adalete, sosyal güvenlikten eğitime kadar. Ama biz daha yolun başındayız. Biz bunları daha başlangıç olarak görüyoruz. Türkiye'de yaptıklarımızı da sağlam temel üzerine kuruyoruz."