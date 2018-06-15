MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırının PKK'nın organize ettiği anlaşılan bir saldırı olduğunu belirtti.

MHP Manisa İl Başkanlığındaki bayramlaşmaya katılan Akçay, burada yaptığı konuşmada, dün Suruç'ta AK Partililere yönelik çok kötü bir olayın yaşandığını dile getirdi.

"AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında hain PKK terör örgütünün organize ettiği anlaşılan bir saldırı gerçekleştirildi." diyen Akçay, anayasa referandumu sırasında da çeşitli vesilelerle Yıldız'ın sürekli PKK'nın tehdidi altında olduğunu ifade etti.

Akçay, "Terör örgütünün her türlü baskına, tehditlerine rağmen ülkemizin bütünlüğü, vatanımızın varlığı, devletimizin dirliği, milletimizin birliği için ne kadar gayret gösterdiğini bildiğimiz bir arkadaşımızdır. Tabi terör her fırsatta başını kaldırmaya çalışmaktadır. Özellikle bütün vatandaşlarımızı uyarıyorum. Bu seçim sürecinde siyasi çıkarları için HDP güzellemesi yapıp, barajı aştırmaya çalışanların böyle bir ihanetten vazgeçmelerini diliyorum." diye konuştu.

24 Haziran'daki seçimlerin daha öncekilerden çok daha büyük önem arz ettiğini vurgulayan Akçay, MHP olarak Cumhur İttifakı içerisinde, güçlü hükümet, güçlü meclis ilkesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

