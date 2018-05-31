"PKK'nın siyasi temsilcisi olan partinin eş başkanının durumuna ağlıyorlar"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Otursanız aynı masa etrafında çay içmeyecek adamlar bir araya geldi. Hepsi birlikte PKK'nın siyasi temsilcisi olan bir siyasi partinin eş başkanının durumuna ağlıyorlar. Bunların derdi başka. Bunların derdi ülkeyi kalkındırmak değil, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de gerisi tufan önemli değil.' Anlayış bu." dedi.

Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Orhaneli ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra TOKİ tarafından yapılacak 148 konutluk projenin temel atma törenine katıldı.

Türkiye'nin dünya ekonomileri arasında 17. sırada bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, ülkenin tüm saldırılara karşı güçlenerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Milletin lideriyle bütünleşmeye devam ettiğini, ülkenin de kalkınmasının sürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 81 ilde 834 bin 874 konut yapmışız. Bunları yaparken daha çok dar gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak üzere sosyal proje olarak düşünmüş ve bu şekilde gerçekleştirmişiz. Dolayısıyla ev sahibi olmayan, bunun hayalini kuran çok sayıda vatandaşımızın artık başını sokacak evleri var. Bugün temelini attığımız projeyle 148 hanemiz daha ev sahibi olmanın huzurunu yaşayacak."