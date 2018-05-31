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"PKK'nın siyasi temsilcisi olan partinin eş başkanının durumuna ağlıyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 20:50 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Otursanız aynı masa etrafında çay içmeyecek adamlar bir araya geldi. Hepsi birlikte PKK'nın siyasi temsilcisi olan bir siyasi partinin eş başkanının durumuna ağlıyorlar. Bunların derdi başka. Bunların derdi ülkeyi kalkındırmak değil, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de gerisi tufan, önemli değil.' Anlayış bu" - "Millet artık gözünü açtı. Sizlerin apoletler, yargı vesayetçileri tarafından güç devşirerek milli iradeyi tasallut altına aldığınız dönemler gitti"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Otursanız aynı masa etrafında çay içmeyecek adamlar bir araya geldi. Hepsi birlikte PKK'nın siyasi temsilcisi olan bir siyasi partinin eş başkanının durumuna ağlıyorlar. Bunların derdi başka. Bunların derdi ülkeyi kalkındırmak değil, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de gerisi tufan önemli değil.' Anlayış bu." dedi.

Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Orhaneli ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra TOKİ tarafından yapılacak 148 konutluk projenin temel atma törenine katıldı.

Türkiye'nin dünya ekonomileri arasında 17. sırada bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, ülkenin tüm saldırılara karşı güçlenerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Milletin lideriyle bütünleşmeye devam ettiğini, ülkenin de kalkınmasının sürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 81 ilde 834 bin 874 konut yapmışız. Bunları yaparken daha çok dar gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak üzere sosyal proje olarak düşünmüş ve bu şekilde gerçekleştirmişiz. Dolayısıyla ev sahibi olmayan, bunun hayalini kuran çok sayıda vatandaşımızın artık başını sokacak evleri var. Bugün temelini attığımız projeyle 148 hanemiz daha ev sahibi olmanın huzurunu yaşayacak."

Konuşmanın ardından butona basılarak projeye ilk harç döküldü.

- "5 benzemez bir araya geldi"

Daha sonra Orhaneli Ürün Paketleme Tesisi'nin açılışına katılan Çavuşoğlu, 24 Haziran'dan sonra vesayet döneminin sona ereceğini ifade etti.

24 Haziran'dan sonra yeni siteme geçileceğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye kutlu yürüyüşüne devam edecek. AK Parti iktidarı her türlü tuzağa, oyuna rağmen 16 yılda bu ülkeyi 3,7 kat büyüttü ama şimdi artık bundan sonra daha fazlası olacak. 5 benzemez bir araya geldi. Otursanız aynı masa etrafında çay içmeyecek adamlar bir araya geldi. Hepsi birlikte PKK'nın siyasi temsilcisi olan bir siyasi partinin eş başkanının durumuna ağlıyorlar. Bunların derdi başka. Bunların derdi, ülkeyi kalkındırmak değil, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de gerisi tufan, önemli değil.' Anlayış bu. Ne vaat ediyorlar bize? Bugünkü sistemi devam ettireceklerini söylüyorlar. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Geçti onlar... Millet artık gözünü açtı. Sizlerin apoletler, yargı vesayetçileri tarafından güç devşirerek milli iradeyi tasallut altına aldığınız dönemler gitti."

- "Millet ne derse o olacak"

Çavuşoğlu, muhalefet partilerinin eskiye dönüş hayallerinin olduğunu belirtti.

Darbelerin ve ekonomik krizlerin yaşandığı, milletin ötekileştirildiği günlere özlem olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "CHP seçim beyannamesini açıklamış. Eğitim için taahhüt ettiği şey 1+8+4 modeli. 28 Şubat dönemine dönmek istiyor. Meslek liseleri, imam hatip liseleri kapansın isteniyor. Türkiye 2 bin yıllık kadim bir geçmişe sahip. Bakmayın birileri meydan meydan dolaşıp 'koca koca Osmanlı şeker bile yapamadı' dediğine. Hayatında hiç akide şekeri yememiş adamdan bu beklenir zaten. Bunlar bizim tarihimize, geçmişimize, değerlerimize yabancı. Ondan da ötesi düşman. Bu kadar açık ve net. Bu ülkenin gerçek sahibi millet. Millet ne derse o olacak. Ötekilerinin dediği lafügüzaf." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından tesisin açılışını gerçekleştiren Çavuşoğlu, daha sonra ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.

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