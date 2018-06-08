"Seçim çalışmalarına ilk başladığımızda ramazan rehaveti vardı. Fakat sahalara çıktıkça, cumhurbaşkanı adaylarının meydanlarda yaptığı konuşmalarla birlikte vatandaştan AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğru büyük bir şekilde yönelme olduğunu hissediyoruz. Hırs bastıkça kin ve nefret zirveye çıkıyor. Cumhurbaşkanı ile AK Parti'ye yapamadıklarını Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman komutanlarına hakaret ederek, saldırarak siyasetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Afrin kahramanı, teröristlerin korkulu rüyası, 2. Ordu Komutanımız hakkında 'apoletlerini sökeceğim' diye bir densizlikte bulunmuş. Aslında bunu söylemeye cesaret edemeyenler, Kandil'deki, Afrin'deki, Münbiç'teki PKK'lılar, Türkiye'de PKK'nın temsilcileri, Muharrem İnce kadar fütursuzca davranamamışlardır. Umuyorum, diliyorum, Türk milleti Muharrem İnce'nin yaptığını 24 Haziran'da büyük bir şamar olarak kendisine indirecektir."

- "Meral Akşener dibe vurdu"

Kamuoyuna yansıyan anket sonuçlarını da değerlendiren Elitaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli olmadan önce Meral Akşener'in oylarının kasıtlı olarak şişirilmiş gösterildiğini söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belli olmasının ardından yine aynı kesimin Muharrem İnce'nin oy oranlarını yüksek gösterme gayreti içerisinde olduğunu dile getiren Elitaş, "Meral Akşener'i fütursuzlaştıran, Fetullah'ın ekibinin de ona verdiği sufleden şu anlaşılıyor ki, Meral Akşener dibe vurdu. İlk anda köpürtenler, gaza getirenler, 'Meral Akşener en büyük alternatiftir' diyenler vardı. CHP'nin kendi adayının çıkmasıyla birlikte CHP'den giden ve Meral Akşener'i destekleyen yüzde 6-7'lik bir oy tekrar CHP'ye döndü." ifadelerini kullandı.

24 Haziran sonrası AK Parti'nin karşısındakilerin siyaset sahnesinden silineceğini savunan Elitaş, şöyle devam etti:

"15 Temmuz kahramanlığını gösteren, 81 vilayetin 81'inde vatanını Fetullah'ın teröristlerine karşı göğsünü siper ederek savunanalar, 24 Haziran'da Fetullah'ın bir projesi olan Meral Akşener'e de gerekli cevabı verecektir. Temel'ler ortada geziyor, Şener'ler ortada geziyor, Akşenerler ortada. Temel, Sivas'ın bağrından çıkmış ama bugün nasıl olduysa Fetullahçı terör örgütünün piyonu halinde devam ediyor. Yine bir Sivaslı, Konya'dan milletvekili adayı olmuş, hem partisine hem de yetiştiği camiaya ihanet eden bir yapıda devam ediyor. Akşener zaten partisine ihanet etti. Türkiye'ye ihanet etme yolunda hızlı bir şekilde de gidiyor ama milletimiz bunların her şeyini gerçekliğiyle görüyor. 24 Haziran onların siyaset sahnesinden silinme günüdür."

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