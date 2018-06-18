HABER

"Plan uygulamaya başladı diyebiliriz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 17:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "(Türk askerinin Münbiç'te devriye görevine başlaması) Hayırlı olsun. askerlerimiz orada, hareketlilik başladı. Biliyorsunuz bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman Fırat Kalkanı'nda da böyle oldu, Afrin'de de böyleydi, arkası da gelir ve Münbiç en kısa süre içinde inşallah YPG'den, PKK'dan temizlenecek ve gerekli adımları atacağız" - "Bu süreçte ayrıca YPG'liler Münbiç'ten çıkartılacaklar. Biz de tabii ki bunu denetleyeceğiz. Biz de orada olacağız, çıktığından emin olacağız. Daha sonra buranın istikrara kavuşturulması için çalışmalarımız devam edecek" - "Plan uygulamaya başladı diyebiliriz, yani yol haritası uygulamaya geçti. İnşallah bir an önce Münbiç'te bu planı, bu yol haritasını uygularız, daha sonra diğer şehirlere de geçeriz" - "Amacımız YPG'nin kontrol ettiği tüm bölgelerde onları buralardan çıkartarak, bu bölgeleri istikrara kavuşturmaktır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Türk askerinin Münbiç'te devriye görevine başlaması) Hayırlı olsun. askerlerimiz orada, hareketlilik başladı. Biliyorsunuz bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman Fırat Kalkanı'nda da böyle oldu, Afrin'de de böyleydi, arkası da gelir ve Münbiç en kısa süre içinde inşallah YPG'den, PKK'dan temizlenecek ve gerekli adımları atacağız." dedi.

Seçim çalışmalarına Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının Münbiç'e ilişkin sorularını yanıtladı.

4 Haziran'da Washington'da Münbiç yol haritası konusunda mutabakat sağlandığını ve artık uygulama safhasına geçileceğinin, askerler ve istihbarat birimlerinin hazırlık çalışması yapacağının belirtildiğini anımsatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Nitekim Washington'daki görüşmelerden sonra, 4 Haziran'dan sonra askerlerimiz Türkiye'de, Almanya'da, değişik yerlerde bir araya geldiler, planlamaları yaptılar. Şimdi Fırat Kalkanı bölgesi ile Münbiç bölgesi arasına bizim askerlerimiz girmeye başladı. Devriye gezmeye başladılar. Münbiç içine de girecekler, aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Münbiç'ten çıkartılacaklar. Biz de tabii ki bunu denetleyeceğiz. Biz de orada olacağız, çıktığından emin olacağız.

Daha sonra buranın istikrara kavuşturulması için çalışmalarımız devam edecek. Plan uygulamaya başladı diyebiliriz, yani yol haritası uygulamaya geçti. İnşallah bir an önce Münbiç'te bu planı, bu yol haritasını uygularız, daha sonra diğer şehirlere de geçeriz. Amacımız YPG'nin kontrol ettiği tüm bölgelerde onları buralardan çıkartarak, bu bölgeleri istikrara kavuşturmaktır. Ve amacımız yine buraları o şehirlerin insanlarına vermektir ve kimlerin yöneteceğine dair, güvenlik birimlerinde kimlerin görev alacağına dair tüm aşamalarda birlikte çalışacağız."

Türkiye'deki Suriyeliler ve Suriye'nin değişik bölgelerine kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin de bu bölgelere dönmesi için yardımcı olacaklarını anlatan Çavuşoğlu, "Hayırlı olsun. Askerlerimiz orada, hareketlilik başladı. Biliyorsunuz bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman Fırat Kalkanı'nda da böyle oldu, Afrin'de de böyleydi, arkası da gelir ve Münbiç en kısa süre içinde inşallah YPG'den, PKK'dan temizlenecek ve gerekli adımları atacağız." açıklamasında bulundu.

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
CHP'li Erol, seçim çalışmaları sırasında baygınlık geçirdiCHP'li Erol, seçim çalışmaları sırasında baygınlık geçirdi
Erdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladıErdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Manavgat münbiç

En Çok Okunan Haberler

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

İlginizi Çekebilir

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Diğer Haberler
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.