"Plan uygulamaya başladı diyebiliriz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Türk askerinin Münbiç'te devriye görevine başlaması) Hayırlı olsun. askerlerimiz orada, hareketlilik başladı. Biliyorsunuz bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman Fırat Kalkanı'nda da böyle oldu, Afrin'de de böyleydi, arkası da gelir ve Münbiç en kısa süre içinde inşallah YPG'den, PKK'dan temizlenecek ve gerekli adımları atacağız." dedi.

Seçim çalışmalarına Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının Münbiç'e ilişkin sorularını yanıtladı.

4 Haziran'da Washington'da Münbiç yol haritası konusunda mutabakat sağlandığını ve artık uygulama safhasına geçileceğinin, askerler ve istihbarat birimlerinin hazırlık çalışması yapacağının belirtildiğini anımsatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Nitekim Washington'daki görüşmelerden sonra, 4 Haziran'dan sonra askerlerimiz Türkiye'de, Almanya'da, değişik yerlerde bir araya geldiler, planlamaları yaptılar. Şimdi Fırat Kalkanı bölgesi ile Münbiç bölgesi arasına bizim askerlerimiz girmeye başladı. Devriye gezmeye başladılar. Münbiç içine de girecekler, aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Münbiç'ten çıkartılacaklar. Biz de tabii ki bunu denetleyeceğiz. Biz de orada olacağız, çıktığından emin olacağız.