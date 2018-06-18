Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Türk askerinin Münbiç'te devriye görevine başlaması) Hayırlı olsun. askerlerimiz orada, hareketlilik başladı. Biliyorsunuz bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman Fırat Kalkanı'nda da böyle oldu, Afrin'de de böyleydi, arkası da gelir ve Münbiç en kısa süre içinde inşallah YPG'den, PKK'dan temizlenecek ve gerekli adımları atacağız." dedi.
Seçim çalışmalarına Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının Münbiç'e ilişkin sorularını yanıtladı.
4 Haziran'da Washington'da Münbiç yol haritası konusunda mutabakat sağlandığını ve artık uygulama safhasına geçileceğinin, askerler ve istihbarat birimlerinin hazırlık çalışması yapacağının belirtildiğini anımsatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Nitekim Washington'daki görüşmelerden sonra, 4 Haziran'dan sonra askerlerimiz Türkiye'de, Almanya'da, değişik yerlerde bir araya geldiler, planlamaları yaptılar. Şimdi Fırat Kalkanı bölgesi ile Münbiç bölgesi arasına bizim askerlerimiz girmeye başladı. Devriye gezmeye başladılar. Münbiç içine de girecekler, aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Münbiç'ten çıkartılacaklar. Biz de tabii ki bunu denetleyeceğiz. Biz de orada olacağız, çıktığından emin olacağız.
Daha sonra buranın istikrara kavuşturulması için çalışmalarımız devam edecek. Plan uygulamaya başladı diyebiliriz, yani yol haritası uygulamaya geçti. İnşallah bir an önce Münbiç'te bu planı, bu yol haritasını uygularız, daha sonra diğer şehirlere de geçeriz. Amacımız YPG'nin kontrol ettiği tüm bölgelerde onları buralardan çıkartarak, bu bölgeleri istikrara kavuşturmaktır. Ve amacımız yine buraları o şehirlerin insanlarına vermektir ve kimlerin yöneteceğine dair, güvenlik birimlerinde kimlerin görev alacağına dair tüm aşamalarda birlikte çalışacağız."
Türkiye'deki Suriyeliler ve Suriye'nin değişik bölgelerine kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin de bu bölgelere dönmesi için yardımcı olacaklarını anlatan Çavuşoğlu, "Hayırlı olsun. Askerlerimiz orada, hareketlilik başladı. Biliyorsunuz bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman Fırat Kalkanı'nda da böyle oldu, Afrin'de de böyleydi, arkası da gelir ve Münbiç en kısa süre içinde inşallah YPG'den, PKK'dan temizlenecek ve gerekli adımları atacağız." açıklamasında bulundu.
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