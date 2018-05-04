HABER

Plan ve Bütçe Komisyonunun 1000 saatlik mesaisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 26. Dönem'de 115 birleşim gerçekleştirdi ve bin 22 saat mesai yaptı

ALP ÖZDEN - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 26. Dönem'de 115 birleşim gerçekleştirdi ve bu birleşimlerde bin 22 saat 42 dakika çalıştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, "vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısını kabul etti.

Komisyon Başkanı, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, toplantının sonunda yaptığı açıklamada, 26. Dönem'in son birleşimini gerçekleştirdiklerini belirterek, bir teşekkür konuşması yaptı.

Dün akşam kabul edilen tasarıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 26. Dönem'de 115 birleşim gerçekleştirdi ve bu birleşimlerde bin 22 saat 42 dakika çalıştı.

Bu süreçte 22 kanun tasarısı, 18 kanun teklifi ve 18 Sayıştay Başkanlığı tezkeresi görüşülerek karara bağlandı.

Bu dönemde iki defa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir defa Sayıştay, bir defa da Türkiye İstatistik Kurumu yetkililerince komisyon üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Komisyon, 26. Dönem'de çıkarılan kanunlar arasında 2 adet yapılandırma kanunu, 7 adet kod kanun, 11 adet çeşitli kanunlarda değişiklik yapan torba kanun, 3 adet bütçe kanunu, 3 adet de kesin hesap kanunu bulunuyor.

AK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorumAK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorum
Korkunç kazadan önce uyarmışKorkunç kazadan önce uyarmış
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayınErdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çalışma performansı Plan ve Bütçe Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması

Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.