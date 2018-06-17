Polisler Bakan Soylu'nun babalar gününü pasta keserek kutladı

Gökhan ÇELİK, İSTANBUL,(DHA)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sultangazi'de bulunan Gazi Kalekol Amirliği'ni ziyaret etti. Polislerle tek tek tokalaşıp bayramını kutlayan Soylu, burada yürütülen çalışmalarla ilgili yetkilerden bilgi aldı. Kalekolda bulunan bulunan emniyet personeli de pasta keserek Bakan Soylu'nun babalar gününü kutladı. Soylu da kalekolda bulunan polislere pasta ikram etti.

"ÇOK BÜYÜK BİR DESTEK İSTİYORUZ"

Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'daki seçim bölgesinde bazı adresleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Habibler Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu. Burada vatandaşlara seslenen Soylu, “Biz sadece 24 Haziran'da seçim kazanmak değil, başka bir şey istiyoruz. Önümüzdeki 5 yılda daha özgür bir Türkiye, daha güçlü Türkiye, daha kıymetli bir Türkiye, adımlarını yavaş atan değil, bütün dünyaya hızlı adım attığını gösteren güçlü bir Türkiye ve iktidar istiyoruz. O yüzden sizden çok büyük bir destek istiyoruz" dedi.