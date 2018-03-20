Polonya Cumhurbaşkanı’ndan Rusya kararı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın, Haziran ayında Rusya’da gerçekleşecek olan 2018 Dünya Kupası’nın açılış törenine katılmayacağı bildirildi.
2010 yılında Smolensk’de meydana gelen aralarında Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski’nin de bulunduğu 96 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından sorunlu ilerleyen Polonya-Rusya ilişkileri bu kez de İngiltere’de zehirlenen Rus ajan Sergey Skripal nedeniyle çıkmaza girdi. Polonya’da bir radyo programına katılan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın sözcüsü Krzysztof Szczerski, Cumhurbaşkanı Duda’nın Haziran-Temmuz aylarında Rusya’da düzenlenecek olan 2018 FİFA Dünya Kupası’nın açılış törenine katılmayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Duda’nın geçtiğimiz Pazar günü Rusya’da yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığına tekrar seçilen Putin’i henüz tebrik etmediğini de belirten Szczerski, “Sayın Cumhurbaşkanı tebrik için zamanlamanın iyi olmadığı kanısında” şeklinde konuştu. Szczerski, resmi sonuçların açıklanmasının ardından Duda’nın nezaketen tebrik mesajı göndereceğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan eski Rus ajanı Sergiey Skripal ve kızı Yulia’nın İngiltere’de zehirlenmesinin ardından İngiltere Başbakanı Teresa May, olaydan ötürü Rusya’yı suçlayarak sert tepki göstermişti. Konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne de taşıyan İngiltere, 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almış, İngiliz Kraliyet Ailesi mensupları ve bakanlarının önümüzdeki Haziran-Temmuz ayında Rusya’da yapılacak 2018 FİFA Dünya Kupası maçlarına katılmayacağını açıklamıştı.
Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Türkiye'ye döndü
Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı
Hırvatistan’da OHAL ilan edildi
ABD'de okula saldırı!
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum