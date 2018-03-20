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Polonya Cumhurbaşkanı’ndan Rusya kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 18:44 | Son Güncelleme

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın, Haziran ayında Rusya’da gerçekleşecek olan 2018 Dünya Kupası’nın açılış törenine katılmayacağı bildirildi.2010 yılında Smolensk’de meydana gelen aralarında Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski’nin de bulunduğu 96 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından sorunlu ilerleyen Polonya-Rusya ilişkileri bu kez de İngiltere’de zehirlenen Rus ajan Sergey Skripal nedeniyle çıkmaza girdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın, Haziran ayında Rusya’da gerçekleşecek olan 2018 Dünya Kupası’nın açılış törenine katılmayacağı bildirildi.
2010 yılında Smolensk’de meydana gelen aralarında Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski’nin de bulunduğu 96 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından sorunlu ilerleyen Polonya-Rusya ilişkileri bu kez de İngiltere’de zehirlenen Rus ajan Sergey Skripal nedeniyle çıkmaza girdi. Polonya’da bir radyo programına katılan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın sözcüsü Krzysztof Szczerski, Cumhurbaşkanı Duda’nın Haziran-Temmuz aylarında Rusya’da düzenlenecek olan 2018 FİFA Dünya Kupası’nın açılış törenine katılmayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Duda’nın geçtiğimiz Pazar günü Rusya’da yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığına tekrar seçilen Putin’i henüz tebrik etmediğini de belirten Szczerski, “Sayın Cumhurbaşkanı tebrik için zamanlamanın iyi olmadığı kanısında” şeklinde konuştu. Szczerski, resmi sonuçların açıklanmasının ardından Duda’nın nezaketen tebrik mesajı göndereceğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan eski Rus ajanı Sergiey Skripal ve kızı Yulia’nın İngiltere’de zehirlenmesinin ardından İngiltere Başbakanı Teresa May, olaydan ötürü Rusya’yı suçlayarak sert tepki göstermişti. Konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne de taşıyan İngiltere, 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almış, İngiliz Kraliyet Ailesi mensupları ve bakanlarının önümüzdeki Haziran-Temmuz ayında Rusya’da yapılacak 2018 FİFA Dünya Kupası maçlarına katılmayacağını açıklamıştı.

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