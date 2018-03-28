Polonya, Patriot füzeleri için 4 milyar 750 milyon dolara imza attı

Polonya, Patriot hava ve füze savunma sistemi için ABD ile 4 milyar 750 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Amerikan Savunma Bakanlığı’nın Polonya’ya Patriot 3 konfigürasyonuna sahip Birleşik Hava ve Füze Savunma Harp Komuta Sistemi ile modernize edilmiş sensor ve bileşenlerinin satışı için onay vermesinin ardından başkent Varşova’da bugün imzalar atıldı. Visla Orta Menzilli Hava Savunma Programı’nın temelini oluşturacak Patriot hava ve füze savunma sistemi için Polonya 4 milyar 750 milyon dolar ödemeyi taahhüt etti. Teslimatın ilk bölümünün 2022 yılında başlaması öngörülen sözleşmeye gör,e Polonya 16 M903 fırlatma istasyonu, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 208 İleri Kabiliyet Patriot 3 füzesi satın alacak. İmza törenine katılan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda burada yaptığı konuşmada, bu anın sıradışı, tarihi bir an olduğunu, söz konusu satın almayla elit devletler topluluğuna girdiklerini söyledi. Duda, “Patriot sistemi on yıllar boyunca Polonya hava savunmasını oluşturacak bir sistem. Ödenen miktar çok büyük ama tarihsel deneyimlerimizden biliyoruz ki güvenliğin bedeli yok” şeklinde konuştu.

Polonya’da bugüne kadar yapılmış en pahalı askeri satın alma sözleşmesi olan Patriot hava ve füze savunma sistemi teslimatının 2024 yılında tamamlanması öngörülüyor.