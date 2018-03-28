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Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 10:58 | Son Güncelleme

Polonya’da Teresa Wietoska isimli 70 yaşındaki kadın Kilimanjaro Dağı’na tırmandı.

Polonya’da Teresa Wietoska isimli 70 yaşındaki kadın Kilimanjaro Dağı’na tırmandı. Torunlarına pasta pişirmekten sıkıldığı için 65 yaşında dağcılığa başlayan Wieteoska’nın tırmandığı ilk dağ ise Ağrı Dağı.
Polonya’da 70 yaşındaki Teresa Wietoska, Tanzanya’nın kuzeydoğusunda bulunan 5 bin 895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro Dağı’na tırmanan en yaşlı kadın oldu.
Evde oturup torunlarına pasta pişirmekten sıkılan Wietoska, 65 yaşında dağlara olan tutkusunu keşfetti ve Polonyalı kadınların kurduğu Klimanjaro Derneği’ne üye oldu. Formda kalabilmek için her gün saatlerce antreman yapan Wietoska, dağcılık serüvenini İHA’ya anlattı. Emekli olduktan sonra kocasının hastalıkları dolayısıyla yıllar boyu hastane hastane gezdiklerini belirten Teresa Wietoska, bu durumun kendisini çok yıprattığını, bu süreçte nefes alabilmek için arayışlara başladığını söyledi. Torunlarıma pasta pişirmek ve hasta bakmak dışında yaptığım hiçbir şey yoktu. Kendim için hiçbir şey yapmıyordum ve bu durum beni oldukça rahatsız etmeye başlamıştı” diyen Wietoska, ablasının kızı sayesinde Polonyalı bir grup kadının kurduğu Klimanjaro Derneği ile tanıştığını söyledi. O zamanlar 65 yaşında olduğunu ifade eden Teresa Wietoska, derneğin farklı dağlara düzenlediği tırmanışlardan etkilenerek forma girebilmek için hemen fitness salonuna yazıldığını belirtti. Haftada 3 gün üçer saat egzersiz yapan Wietoska, buna ek olarak da haftada 5 gün, günde 10 kilometre kuzey yürüyüşü egzersizi yaptığını ifade etti. 1 yıllık yoğun egzersizin ardından dağa tırmanabilecek forma geldiğini belirten Teresa Wietoska’nın ilk tırmandı dağ ise Ağrı Dağı.

Wietoska Ağrı Dağı’na ilişkin izlenimlerini şu sözlerle ifade etti:
“2012 Eylül ayıydı Ağrı Dağı’na tırmandığımızda ekibimiz 11 kadından oluşuyordu, ekipteki en yaşlı kişi bendim, diğerleriyle aramda neredeyse 30 yaş vardı. Tırmanış biraz zordu, karlı, buzlu ve de soğuktu. Gece 02:30’da zirveye tırmanmaya başladık, sabah 07:30’da zirvedeydik. Hava güneşliydi, manzara olağanüstüydü. Ben 11 kişi arasından zirveye ulaşan 3. kişiydim. İşte o an Ağrı Dağı’na tırmanabildiysem her yere tırmanabileceğimi hissettim.”
Dağcılık serüvenine 2014 yılında İran’daki Demavend Dağı’yla devam eden Teresa Wietoska son olarak Tanzanya’daki Klimanjaro Dağı’na tırmandı. Klimanjaro Derneği üyesi 11 kadınla 7 günde zirveye ulaşan Wietoska, böylelikle Kilimanjaro’ya tırmanan dünyadaki en yaşlı kadın unvanını elde etti. Emekli maaşı bin 700 zloty (yaklaşık 400 euro) olan Teresa Wietoska, bu seyahatin gerektirdiği uçak bileti, konaklama, ekipman vb. masraflarını karşılamak içinse bankadan 12 bin zloty (yaklaşık 3 bin euro) kredi çektiğini aktardı.
Wietoska Klimanjaro Kilimanjaro tırmanışına ilişkin izlenimlerini ise şu sözlerle ifade etti:
“Klimanjaro’da 10 yılda bir olan kar fırtınasına denk gelmişiz. 7 günün sonunda zirveye ulaştık ancak öyle yoğun bir kar fırtınası vardı ki hiçbir şey göremedik. Dehşet derecede rüzgar, soğuk ve kar O kadar soğuktu ki bir an önce inmeye kilitlenmiştik. Hatıra fotoğrafı çektikten hemen sonra da inişe geçtik. Kar fırtınası dolayısıyla her ne kadar Ağrı Dağı’ndaki gibi muhteşem bir manzara görememiş olsam da Klimanjaro’yu fethetmek, fethettiğin zirvenin havasını solumak olağanüstü bir duygu, müthiş bir mutluluk.”
70 yaşında böylesi bir hobiyle uğraşmasının etrafındakiler tarafından takdirle karşılandığını aktaran Teresa Wietoska, Kilimanjaro tırmanışından etkilenen ve 12 bin zloty kredi çektiğini duyan anonim bir kişinin önümüzdeki Mayıs ayında Kanarya Adaları’ndaki Teide Yanardağı’na yapacakları tırmanış için kendisine sponsor olduğunu belirtti. İmkanları elverirse önümüzdeki yıllarda Japonya’daki Fuji Dağı’na çıkmak istediğini ifade eden Teresa Wietoska kadınlara ise, “Hiçbir şey için geç değil. Ben 66 yaşımda tutkumu keşfettim. Yaş önemli değil, önemli olan hayal etmek. Eğer hayal ediyorsan mutlaka başarırsın” şeklinde mesaj verdi.

Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı

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Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı

Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı
2 / 7

Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı

Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı
3 / 7

Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı

Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı
4 / 7

Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı

Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı
5 / 7

Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı

Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı
6 / 7

Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı

Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı
7 / 7

Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı

Polonyalı kadın 70 yaşında Kilimanjaro’ya tırmandı
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