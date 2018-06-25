Poroşenko'dan Erdoğan'a tebrik telefonu

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede Poroşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferinden dolayı tebriklerini iletti.

