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Poroşenko'dan Erdoğan'a tebrik telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 17:08 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede Poroşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferinden dolayı tebriklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik telefonu Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko

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