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Priştine'de '15 Temmuz Demokrasi Dayanışması Yürüyüşü' düzenlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2018 19:50 | Son Güncelleme

Kosova'da Prizren'in ardından başkent Priştine'de de binlerce kişi, '15 Temmuz Demokrasi Dayanışması Yürüyüşü'ne katıldı.

Enis TABAK, Priştine, 15 Temmuz (DHA) - Kosova'da Prizren'in ardından başkent Priştine'de de binlerce kişi, '15 Temmuz Demokrasi Dayanışması Yürüyüşü'ne katıldı.

FETÖ'nün darbe girişimine tepki için Priştine'de düzenlenen yürüyüşe, Kosova'nın tüm şehirlerinden binlerce vatandaş katıldı.

'Sizinleyiz' pankartının açıldığı yürüyüşe T.C Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, T.C Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, KDTP ve diğer azınlıktaki partilerden milletvekilleri yanı sıra STK temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kosovalı bazı STK'ların ortaklaşa düzenledikleri 'Demokrasi Dayanışması Yürüyüşü'nde Türkiye ve Kosova bayrakları açıldı. Burada bir konuşma yapan T.C Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç: 'Bugün burada hep birlikte 15 Temmuz hain darbe girişiminin yüce Türk milleti tarafından çökertilmesinin ikinci yıldönümünde sizlerle birlikte demokrasi dayanışma yürüyüşünde dostluğumuzu, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlendirdiğimiz ve pekiştirdiğimiz bugünde birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum' dedi.

DHA'ya bir açıklama da bulunan Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da, her zaman Türk halkının yanında olduklarını vurguşayarak, 15 Temmuz'u unutmayacklarını söyledi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar da Türkiye'nin her zaman yanında olacaklarını söylediler.

Görüntü Dökümü:

- Kıvılcım KILIÇ - T.C Kosova Büyükelçisi
- Mahir YAĞCILAR - Kamu Yönetimi Bakanı
- Vatandaşlar

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