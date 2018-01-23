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Prof. Dr. Apak: 'Zeytin Dalı' harekatı Türkiye'nin ekonomisini fazla etkilemeyecek

POLİTİKA HABERLERİ | 23.01.2018 13:54 | Son Güncelleme 6 saat önce

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak Türkiye'nin, Suriye'nin Kuzeyi'ndeki terör örgütünün kontrol ettiği Afrin'e yönelik olarak başlattığı 'Zeytin Dalı ' harekatının ekonomiyi etkilemeyeceğini söyledi. Apak "Bu harekatın Türkiye açısından kısa zamanda ve belli bir süre içerisinde başarılı olacağını zannediyorum. Ekonomi zaten yüzde 11 gibi yüksek seviyede bir büyümeye ulaştı. Daha da gelişeceğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin güney sınırlarını terör örgütleri PKK/YPG, DAEŞ'ten temizlemek, sınırlarını güvence altına almak için Afrin'e başlattığı 'Zeytin Dalı' askeri harekatının ekonomiye etkisini değerlendiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak son dönemde terör koridoru açılması girişimlerine bakıldığında, harekatın Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"TÜRK ORDUSU ORDAKİ DÜZENİ SAĞLAYACAKTIR"

"Türk halkı olarak bunu bütün kalbimizle destekliyoruz. Bu hareket çok önemli özellikle son zamanlardaki gelişmeler bunu gösteriyor. Oradaki yönetim boşluğundan PKK/YPG terör koridoru açmak istedi. Bunun ben kısa zamanda bastırılacağını, böyle bir şeyin olmayacağını, Türk ordusunun muzaffer olacağını düşünüyorum. Bu harekat sonrasında güney sınırlarımız, özellikle Suriye sınırı daha emniyet altında olacak, çünkü oradan taciz atışları yapıyor ve terör bizi çok olumsuz etkiliyor, terör örgütü yüzünden Suriyeliler de kaçıp geliyordu.Türk ordusu orda ne kadar kalır bunu gün olarak söylemek için çok erken ama gördüğüm kadarıyla aşama aşama planlar var. Yapılan planlar gerçekleştirildikçe, Türk ordusunun da orada düzeni sağlayacağını düşünüyorum. "

"EKONOMİ ZATEN YÜKSEK BİR SEVİYEDE BÜYÜYOR"

'Harekatın, ekonomiyi olumsuz etkileyeceği' yönündeki görüşlere katılmadığını belirten Prof. Dr. Apak " Bu harekat ekonomik olarak Türkiye'yi çok fazla etkileyecek durumda değil. Askeri bir hareket olunca ekonomi daima geri planda kalır. Ancak askeri harekatın başarıya ulaşması çok önemli.

Türkiye ekonomisi dünyada oldukça önemli bir yere sahip. Bu harekatın da Türkiye açısından kısa zamanda, belli bir süre içerisinde başarılı olacağını düşünüyorum. Ekonomi zaten yüksek bir seviyede yüzde 11'lere çıktı. Daha da gelişeceğini ve Türkiye'nin güney sınırlarının garanti altına alındıktan sonra bu ilişkilerin daha da fazla ilerleyeceğini, hatta bölgedeki istikrarın gelmesiyle o bölgede yatırım ortamı oluşursa örneğin Suriye'de...o bölgelerin imarına en çok yardımcı olacak ülke yine Türkiye'dir" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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