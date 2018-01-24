Prof. Dr. Caşın: Amerika NATO Sözleşmesi’nin 6. maddesini ihlal ediyor

Son Güncelleme 9 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 24.01.2018 11:09 |9 saat önce

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- AMERİKA'NIN PYD terör örgütüne silah yardımında bulunarak NATO Sözleşmesi'nin 6. maddesini ihlal ettiğini söyleyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "5 bin Amerikan askeri PYD'ye destek veriyor, terör örgütünün elinde bizde olmayan tanksavarlar var. Bunlar nereden geldi? Amerika ile Türkiye arasında gerçekten bir ittifak varsa bunun gereğinin yapılması lazım” dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de başlattığı, terör örgütleri PKK, PYD ve DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı 5. gününde devam ediyor. İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı şekilde bir harekat yürüttüğünü belirterek, "Türkiye'nin harekâttaki birinci görevi; kendi milli güvenliğini ve halkının egemenliğini, yaşam hakkını tehdit eden PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütünün imhasıdır. Bunu Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı şekilde yapmaktadır. Suriye'deki mevcut duruma rağmen Türkiye konsolosluk vasıtasıyla buraya nota çekmiştir. Suriye makamlarına da bildirilmiştir. Operasyon hakkında BM Konseyi'nin bütün üyeleri ve Ankara'daki diplomatik misyona bilgilendirilmiştir” diye konuştu.

"SİVİLLERİ KALKAN OLARAK KULLANIYORLAR” Harekâtın birkaç aşamalı olacağını ifade eden Prof. Dr. Hakkı Caşın, şöyle devam etti: "Bu harekâtın Cerablus ve Fırat Kalkanı'ndan daha zor olduğunu biliyoruz. Çünkü mevsim koşulları var, daha engebeli bir arazi ve en önemlisi buraya 5 senedir bazı müttefik ülkeler tarafından verilen ağır silahlar var. Askerimiz kırsaldaki yaklaşık 30 kilometrelik emniyet çemberi temizlendikten sonra Afrin'deki meskun-mahal çatışmasına girecektir. PKK ve PYD kalleş bir terör örgütü olduğu için sivilleri bir şekilde rehin tutmakta, onları kalkan olarak kullanmakta ve en önemlisi sivillerin boşaltılmasını önlemektedir. Bu insan haklarına aykırı olduğu gibi Cenevre ve Lahey Sözleşmelerine de aykırı bir durum. Buna rağmen harekatın çok dengeli götürüldüğünü, 15 Temmuz sonrası filolara dönen tecrübeli pilotlar sayesinde hava kuvvetlerinin eski gücüne kavuştuğunu görüyoruz.” "AMERİKA TÜRKİYE İLE İTTİFAKIN GEREKLERİNİ YAPMALI" NATO Sözleşmesi'nin 6. maddesi gereği, Türkiye topraklarının NATO tarafından korunması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Caşın, Amerika'nın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye silah vererek bu maddeyi ihlal ettiğini söyledi. Türkiye'nin, Amerika'ya karşı ciddi bir güven eksikliği içinde olduğunun altını çizen Prof. Dr. Caşın şunları söyledi: