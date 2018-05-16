HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Türkiye, Kudüs zulmüne karşı umut adasıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını anmak isteyen göstericilere İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 62 Filistinli hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Türkiye, Kudüs zulmüne karşı umut adasıdır

İSTANBUL, (DHA)- ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını anmak isteyen göstericilere İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 62 Filistinli hayatını kaybetti. Türkiye'nin bölgede yaşanan kaosu çözmek adına umut adası görevi üstlendiğini belirten Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'nı süratle toplantıya çağırarak burada insanların maskelerinin düşmesine ilişkin zemini harekete geçirmiştir" dedi.

Bölgede yaşananları 'barbarlık' olarak tanımlayan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Yaşananlar uluslararası sistemin ve İslam coğrafyasının hangi durumda olduğunu yansıtıyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere zalimliğin, vahşetin, katliamların, kan akıtmanın vahşice bu yaklaşımı sergilemenin tek adı barbarlıktır. 14 Mayıs'ı uluslararası düzeyde barbarlığın lanetleneceği bir gün olarak tayin etmek gerekir" diye konuştu.

"ULUSLARARASI ATMOSFER SÜRDÜRÜLEMEZ HALDE"

Uluslararası atmosferin sürdürülemez bir hale geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Bu çılgınca pervasızlığın insanlığın sonunu hazırladığını görmek gerekir. Dünya genelinde birazcık ruhu çoraklaşmamış ve zihni teslim olmamış kim varsa dini, ırkı ve milliyeti ne olursa olsun gözünü kapayıp kulağını tıkayamayacağı bir noktadır bu. Herkese düşen görev yeryüzünde nerede insanlık adına bir umut işareti görülen bir birey, kurum, yapı varsa onların ayağa kalkmasıdır. Çünkü bu her defasında yeni bir vahşeti cesaretlendiriyor. İslam coğrafyasının kaynakları, sınırları, üzerindeki bütün imkanları iştah kabartan egemenlik kurulmasını gerektiren bir coğrafya olarak varlığını koruyorsa hukuk, adalet, hak neyse bunlar üzeri örtülerek katleden kişilerden bu coğrafyanın arındırılması gerekiyor. Bunun başka çıkış yolu kalmamıştır. Bununla ilgili bir siyasi damarın oluşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BM ARTIK AYAĞA KALKMALIDIR"

Türkiye'nin yaşanan vahşeti karşı önemli girişimlerde bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye en sahici en samimi yaklaşımlarıyla bu konuda önemli bir umut adasıdır, bir nefes kulvarıdır, üzerine düşenin en fazlasını yapma gayretindedir. Son vahşette de bu görevini Türkiye yerine koymuştur. Dönem başkanı İslam İşbirliği Teşkilatı'nı süratle toplantıya çağırarak en azından burada insanların maskelerinin düşmesine ilişkin bir zemini harekete geçirmiştir. BM'nin işlemeyen ve yerinde yerler esen yapısının artık ayağa kalkması gerekir. Çocuklar hayatını kaybederken yakınında tören düzenleyenlerin törenine katılan 30'un üzerinde ülke vardı. O ülkelerin de dünya kamuoyuna bu utancı yaşamalarının sağlatılması gerekir. Çünkü bu artık katlanılamaz dünyanın sonunu hazırlamaya aday bir hamledir."

(FOTOĞRAF)

Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Türkiye, Kudüs zulmüne karşı umut adasıdır

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Erdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştüErdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştü
Erdoğan ile görüşen Özel Temsilci Vaizi genel merkezden ayrıldıErdoğan ile görüşen Özel Temsilci Vaizi genel merkezden ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
O hoca okula uğrarmış demek ki, hangi kanalı açsak hoca o kanalda ben okula uğradığını düşünmüyordum.
Tv de her gün yorum yapmaktan demek ki oturduğu bir odası ve yöenettiği bir okulu varmış hayret hocalar tarafsız olur okulundaki öğrenciler her görüşten vardır nasıl kendisini inandıracak okuldaki öğrencilerine akp yatıyorsun hoca akp ile kalkıyorsun bu kadar olamaz yahu hoca Nasrettin dediği gibi kedinin hiç mi suçu yok yazık ben üniversite hocalarını tarafsız siyasete bulaşmadan ders vermelerini beklerim bende üniversite mezunuyum 1988 hocalarımız tarafsızdı sandık - vicdan ALLAH ARASINDA İSİ ŞİMDİ OOOO İLK OKULDAN SİYASET YAZIK YAHU
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Erdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştü

Erdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştü

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!

MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!

Bakan Veysel Eroğlu'dan çağrı: Anneler ninni söylerken hedef 2071 desin

Bakan Veysel Eroğlu'dan çağrı: Anneler ninni söylerken hedef 2071 desin

Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.