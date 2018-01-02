Prof. Dr. Hasan Köni: Birileri sisteme silah sokuyor

İran'ın Meşhed kentinde başlayıp ülke geneline yayılan hükümet karşıtı gösteriler altıncı gününe girdi. Dünya basınında yer alan haberlere göre gösterilerde 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi gözaltına alındı. İran'a uygulanan ambargoların, böyle bir hareketlenmeyi doğurmasının sürpriz olmadığını işaret eden Prof. Dr. Köni, "Olaylarda dış tahriklerin olduğu açık. Örneğin Ukrayna'da da olaylar böyle başlamıştı. Halk, Avrupa Birliği'ne girmek için itiraz etmişti. Ancak birileri sisteme silah sokuyor; ateş edilmesi de olayları başka bir boyuta taşıyor. Dış güçler sisteme müdahale etmek istediği zaman, zaten içerde olan yüzlerce adamını devreye sokuyor. Bir yerde bir silah patlıyor, karşı taraftan da cevap geliyor ve olay büyüyor. Önemli olan silahların nereden çıktığına bakmak. O zaman işin içinde başka bir şey olduğunu anlıyorsunuz" diye konuştu.

"RUSYA'NIN İTİRAZLARINI DİNLEMEKTE YARAR VAR"

Yaşananlarla ilgili Rusya'nın itirazlarını dinlemekte yarar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Köni, "Diplomatik açıdan dışarıdan bu olaylara karışılmaması gerektiğini söylüyorlar. Burada asıl dile getirmek istedikleri ise Amerika'nın bölgeden elini çekmesi" dedi.

"BAŞKA ÜLKELERİN İÇ İŞLERİNE KARIŞAMAZSINIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın göstericileri destekleyen söylemleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Köni, "Demokrasi, sorumluluk, ifade özgürlüğü gibi konular Amerika'nın sadece şovları. Hala bir ülkenin iç işlerine karışabiliyorlar. 'Başka ülkelerin iç işlerine karışmama' diye devletlerarası bir hukuk kuralı var. Birleşmiş Milletler'de de bu konuda madde var. Ülke içinde olan gösterilere karışılamaz. Bu durumda İspanya'daki ayrılıkçı Katalanlara da karışılmalıydı" diye konuştu.

"İRAN OLAYLARI BASTIRACAKTIR"

Bu olayların bir-iki ay içinde İran hükümeti tarafından bastırılabileceğini belirten Prof. Dr. Köni, "Zaten ülkede molla rejimi var. Yanında bir de Rusya gibi bir devlet var. Hatta bu konuda Çin de İran Hükümet'inin yanında yer alabilir. Ancak Orta Doğu'daki sistem karıştırılmaya devam edecektir" dedi.

"TÜRKİYE TARAF OLAMAZ"

Son olarak Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin olaylar karşısındaki tepkilerini değerlendiren Prof. Dr. Köni, "AB olayları daha geriden izliyor ve sadece 'demokrasi' çağrısı yapıyor. Türkiye ise bir taraf seçemez. Çünkü bir yerde Amerika diğer tarafta Rusya var" şeklinde konuştu.

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