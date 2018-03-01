Prof. Dr. Nadir Devlet: Putin 'çok güçlüyüm' mesajı verdi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Devlet, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in bugün Federal Meclis'te yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında tüm dünyaya ‘çok güçlüyüm’ mesajı verdiğini söyledi. Devlet, Putin'in konuşmasında, dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir kıtalararası nükleer füze ürettiklerini ve dünyada bilinen tüm savunma sistemlerinin yeni füzeleri karşısında etkisiz kalacağını açıklamasının dünyada şok etkisi yarattığını belirtti.

Putin'in Ulusa Sesleniş konuşmasını değerlendiren Prof. Dr. Devlet, içinde bulunduğumuz mart ayında Rusya Federasyonu'nda Başkanlık seçimi olduğunu ve 7 adayın yarıştığını belirterek, Putin dışındaki adayların fazla şansı olmadığını söyledi ve şöyle dedi:

"Putin güçlü bir aday, AlekseyNavalni’yi ise bir bahane ile saf dışı bıraktı. Bugün Federal Meclis’te yapılan konuşmayı 703 gazeteci takip etti ve canlı olarak yayınlandı. Seçime bu kadar az kala bu tehdidin yapılması aslında 'benim yönetimimde Rusya çok güçlü' demek olarak da algılanabilir. Son başkanlık seçiminde, halkın neredeyse yüzde 30’u seçime katılmamıştı. Ancak demokrasinin garip işleyişi dolayısıyla Putin tekrar seçildi. Şimdi de böyle olacağa benziyor.