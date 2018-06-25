Prof. Dr. Tanju Tosun: Seçmen özgür iradesini sandığa yansıttı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI ve milletvekili genel seçim sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Tanju Tosun, seçmenin özgür iradesini sandığa yansıttığını, parlamentoda da çatışma yaratacak bir aritmetiğin olmadığını, denge ve denetleme görevini de tüm muhalefet partilerinin yapacağını söyledi.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Tosun, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Tosun, seçimde seçmenin özgür iradesinin sandığa ve parlamentoya yansıdığını söyledi. Prof. Dr. Tanju Tosun, "Önümüzdeki süreç adına Türkiye'de yeni bir sistem devreye girdi. Parlamentodaki sayısal dağılıma bakıldığı zaman dünyadaki başkanlık sistemleri içerisinde derin uçurumlar olabiliyor. Ancak bizde yasamayla yürütmeyi çatıştıracak bir parlamento aritmetiği yok. Sert bölünmüş muhalefet çoğunluğu ortaya çıktığı zaman sistem kilitlenebiliyor. Ancak bizdeki 5 milletvekilinin eksik kalması ciddi bir bölünmüş çoğunluğun olmadığını işaret ediyor. Sistem potansiyel olarak işlemeye yatkın" dedi.

DENGE TÜM MUHALEFET

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni mecliste denge ve denetleme görevinde olduklarına yönelik sözlerini de değerlendiren Tanju Tosun, "Devlet Bahçeli, 'MHP kilit partidir' ifadesini kullandı. Denge ve denetlemeyi, parlamento içerisinde diğer partilerinin katılımıyla işletmek durumundayız. Burada aritmetik denge ve denetlemenin tüm partilerin katılımıyla işlemesi, yasamanın yürütmeyi denetlemesi açısından olumlu olacak" dedi.

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