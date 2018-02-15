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Prof. Dr. Uslu: ABD terör örgütü YPG'ye olan desteğini çekmeli, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 11:11 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bugün gerçekleştireceği Türkiye ziyaretini değerlendiren Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof.

Prof. Dr. Uslu: ABD terör örgütü YPG'ye olan desteğini çekmeli, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz

İSTANBUL, (DHA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bugün gerçekleştireceği Türkiye ziyaretini değerlendiren Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nasuh Uslu, "İlişkilerin çok kötü bir noktaya gittiği bir dönemde bu ziyaret çok çok önemli. Suriye'de istikrarın sağlanması için iki ülkenin kesinlikle işbirliği yapması gerekiyor. İlişkilerin mutlaka kurtarılması şart. ABD terör örgütü YPG'ye olan desteğini çekmeli, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz" dedi.

Her iki ülkenin de ilişkilerin düzelmesi için adım atması gerektiğini belirten Prof. Dr. Uslu, "Belki tarihindeki en sarsıntılı dönem olarak görülebilir. Geçmişte işbirliği yaparken en fazla üzerinde anlaştıkları konu güvenlik konusuydu. Şimdi her iki tarafta da bu güvenlik konusunda farklı düşünceler söz konusu. İlişkiler belli bir noktadan sonra dönüşü imkansız hale gelebilir. Ziyaretin geriye dönüş açısından kullanılması gerek. İleriye gidilecek noktalar çok daha tehlikeli olabilir. İki ülke ilişkileri kritik bir dönemden geçiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE ABD'YE OLAN GÜVENİNİ YİTİRDİ"

Türkiye açısından temel güvenlik tehditleri olduğunu ABD'nin de bunu kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nasuh Uslu Prof. Dr. Uslu, "Suriye'nin güneyindeki terör örgütü YPG/PYD yapılanmasının Türkiye'nin toprak bütünlüğü açısından oluşturduğu tehdit söz konusu. Türkiye burada herhangi bir tehdit oluşumuna izin vermeyeceğini ifade ediyor. Diğer taraftan Amerika uzun zamandır terör örgütü YPG/PYD ile birlikte hareket ediyor. Onlara her türlü desteği sağlıyor. Amerika'nın karşı tarafta yer alması ve Türkiye aleyhine çalışması söz konusu. Türkiye bu yüzden ABD'ye karşı olan güvenini ciddi anlamda yitirdi. Üst düzey yetkililer ilişkilerin kopabileceğini ima eden açıklamalarda bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.

"İKİ ÜLKENİN DE BİRBİRİNE İHTİYACI VAR"

İlişkilerin kopmasının her iki ülke açısından ciddi sorunlar ortaya çıkacağını dile getiren Prof. Dr. Uslu, "Her iki ülke de Ortadoğu'da istikrarın sağlanması için, çatışmaların sona ermesini istiyor ve terör örgütü DAEŞ gibi radikal grupların etkisini kırmaya çalışıyor. Ama bu terör örgütü YPG/PYD konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığı, normal şartlarda iki ülkeyi karşı karşıya getirmemeli. Çünkü iki ülkenin birbirine ihtiyacı var. Amerika Ortadoğu'da istikrar istiyorsa Türkiye gibi güçlü bir devletle birlikte çalışmak zorunda. Asla Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz" dedi.

"ABD TÜRKİYE'NİN YALNIZ KALMASINDAN FAYDALANIYOR OLABİLİR"

"Amerika'nın ilişkileri kopma noktasına getireceğini düşünmüyorum" diyen Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Uslu, "Belki ABD Türkiye'nin yalnız kalmasından faydalanıyor olabilir. Çünkü Rusya gibi diğer devletlerde terör örgütü YPG/PYD ile yakın ilişkiler kurabiliyor. Türkiye uluslararası alanda yalnızlaştı gibi, böyle durumda ABD Türkiye'yi köşeye sıkıştırma yönünde hareket edebilir ama Türkiye'nin güvenlik konusunda her şeyi göze alabileceğini biliyor. Her iki tarafta ilişkileri kopma noktasında getirmeyecektir" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK KAYGISINI ABD DİKKATE ALMAK ZORUNDA"

Suriye'de istikrar sağlanması için iki ülkenin kesinlikle işbirliği yapması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Uslu, "Türkiye'nin güvenlik kaygısını ABD dikkate almak zorunda. ABD'nin hassasiyeti DAEŞ ile mücadeledir, onların zayıflayacağından endişe ediyorlar. Türkiye'de bunu dikkate almak durumunda. DAEŞ ile mücadelede Türkiye ABD'ye her zaman açık çek veriyor" dedi.

(FOTOĞRAF)

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