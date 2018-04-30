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Prof. Dr. Uslu: Kılıçdaroğlu CHP'li Cumhurbaşkanı istiyor mu?

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2018 12:45 | Son Güncelleme

İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Prof. Dr. Uslu: Kılıçdaroğlu CHP'li Cumhurbaşkanı istiyor mu?

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Uslu, erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı'nın adayının da Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak duyurulduğunu ancak ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu'nun, sağ seçmenin sempatisini kazanacak CHP'li bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaktan kaçındığını belirtti. Uslu, Kılıçdaroğlu'nun CHP içinden bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarması ve o adayın da Erdoğan karşısında seçilmesi halinde kendi genel başkanlık koltuğunu kaybedeceğini ve siyaset sahnesinden silineceğini söyledi.

" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran tarihini erken seçim tarihi olarak belirlemesinin ardından herkesin gözleri adaylara çevrildi" diyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Uslu Cumhur ittifakı ve diğer partilerin Cumhurbaşkanı adaylarının kamuoyuna duyurulduğuna ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisi içinden Cumhurbaşkanı olabilecek bir aday çıkaramadığına dikkat çekti. Uslu, Kılıçdaroğlu'nun, Abdullah Gül isminde ısrarlı oluşunu ve kendi partisinden aday çıkaramamasının nedenlerini şöyle açıkladı:

"KILIÇDAROĞLU ABDULLAH GÜL'Ü NEDEN İSTEDİ"

"Cumhur ittifakının adayı belli iken diğer adaylar kimler olacak? Bu songünlerde herkesin sonuçlanmasını merakla beklediği konulardan bir tanesi. Meral Hanım adaylağını baştan beri açıkladı ancak Saadet partisi ve Cumhuriyet halk partisi adaylarını açıklamak için sürekli kulis yapıyorlar. Peki bir çatı aday belirlenmesi mümkün mü? Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu özellikle Abdullah Gül ismi üzerinde yoğun bir şekilde duruyorlardı. Bu ismin CHP içerisinde büyük tepki toplayacağı aşikardı. Çünkü halihazırda CHP içerisinde kendilerini aday gösteren şahıslar mevcut. Ancak bu adaylar cumhur ittifakının sempatisini kazanabilecek adaylar değil. Peki Kılıçdaroğlu Abdullah Gül’ü neden istiyordu? 'Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında seçim kazanabilmek için Cumhur ittifakından oy alabilecek bir aday ancak Abdullah Gül' dür' mantığıyla yaklaşıyordu. Peki Abdullah Gül’den başka halka sempatik gelecek her yönü ile toplumu kucaklama potansiyeli olan bir aday CHP içerisinden çıkamaz mı ? Burada amaç gerçekten CHP li bir cumhurbaşkanı seçmek olsaydı emin olun sayın Kılıçdaroğlu kendi adaylığını açıklardı.

"KILIÇDAROĞLU SİYASET SAHNESİNDEN SİLİNİR"

Birde şu açıdan bakalım eğer bu özelliklere sahip bir aday CHP tarafından çıkarılsa ve 2. turda cumhurbaşkanlığını kazansa neler olur? Düşünün CHP içerinden bir aday ve sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı geçerek cumhurbaşkanlığını almış. Bu durumda Cumhurbaşkanı olmuş birisinin CHP lideri olması da kaçınılmaz olur. Kılıçdaroğlu da CHP tarihinin derin sularında kaybolarak siyaset sahnesinden silinir. Kendisini bitirecek böyle bir hamleyi sizce yaparmı? Ancak bu adayın Gül olması durumu olduğunda böyle bir risk mevcut değildi. Önümüzdeki erken seçimlerde CHP'nin seçimi kazanamayacak potansiyelli bir aday göstermesi ve muhalefete devam etmesi çok doğal gibi? Ya sizce CHP seçmenleri?"

(FOTOĞRAF)

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