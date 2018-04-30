Prof. Dr. Uslu: Kılıçdaroğlu CHP'li Cumhurbaşkanı istiyor mu?

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Uslu, erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı'nın adayının da Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak duyurulduğunu ancak ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu'nun, sağ seçmenin sempatisini kazanacak CHP'li bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaktan kaçındığını belirtti. Uslu, Kılıçdaroğlu'nun CHP içinden bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarması ve o adayın da Erdoğan karşısında seçilmesi halinde kendi genel başkanlık koltuğunu kaybedeceğini ve siyaset sahnesinden silineceğini söyledi.

" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran tarihini erken seçim tarihi olarak belirlemesinin ardından herkesin gözleri adaylara çevrildi" diyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Uslu Cumhur ittifakı ve diğer partilerin Cumhurbaşkanı adaylarının kamuoyuna duyurulduğuna ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisi içinden Cumhurbaşkanı olabilecek bir aday çıkaramadığına dikkat çekti. Uslu, Kılıçdaroğlu'nun, Abdullah Gül isminde ısrarlı oluşunu ve kendi partisinden aday çıkaramamasının nedenlerini şöyle açıkladı: