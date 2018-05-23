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Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu: 24 Haziran seçimleri dolarla manipüle ediliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 18:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof.

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu: 24 Haziran seçimleri dolarla manipüle ediliyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, döviz kurlarının yükselmesini 'terör' olarak değerlendirdi. 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Türkiye'nin makroekonomik dengeleri bu tabloyu destekleyecek noktada değil" dedi.

Türkiye ekonomisinin bu sürecin altından kalkacağını belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Döviz kurlarının bu denli yükselmesinin işaret fişeği ağustos ayında hazırlaması gerekeni hızlıca öne çeken Standard & Poor's'un raporudur. Bu hamle tamamen 24 Haziran seçimlerini dolarla manipüle etme hamlesidir. 2019'a göre plan yapıldı ama erken seçim olunca Türkiye'nin iç ahengini, istikrarını, uyumunu zedeleyecek, gedikler açabilecek kendilerince kumanda edebilecekleri senaryoyu öne çektiler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DOLAR TERÖRÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Seçimi manipüle edecek en kestirme yol olarak doları seçtiklerini vurgulayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Bunun dolar üzerinden yapılacağını hesap ettiler. Dolar terörüyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin makroekonomik dengeleri bu tabloyu destekleyecek noktada değil. Türkiye ekonomisi, ülkemize karşı yapılan bu hamlenin altından kalkacaktır. Türkiye bugüne kadar bu tür hamleleri püskürtmeyi başarmıştır. 'Erdoğansız bir Türkiye' projesi için sonuç alınmaya çalışılıyor. Küresel çetelerin ve şer odaklarının içimizdeki uzantılarının da halkı paniğe sevk etmek adına bir felaket tellallığı yaptığını da görmek gerekir" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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