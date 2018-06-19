Prof. Dr. Yılmaz: ABD ile Türkiye, Fırat’ın doğusunda da iş birliği yapmalı

Selin GÜRSEL / İSTANBUL , (DHA) - ABD ile Türkiye arasında 4 Haziranda varılan mutabakat üzerine Türk askerleri Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile Menbiç arasında kalan bölgede Amerikan askerleri ile devriye gezmeye başladı. Türkiye ve ABD'nin Menbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesi konusunda attığı ortak adımları değerlendiren Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Türkiye ve Amerika’nın bölücü terör örgütü ile mücadele konusunda daha geniş kapsamlı bir anlaşmayla sadece Suriye’nin, Menbiç’in batısında değil Fırat'ın doğusunda da ve Irak’ın kuzeyindeki gelişmelerde de iş birliği içerisinde olmalı“ dedi.

Türkiye’nin özellikle güney sınırlarındaki en büyük sorunun, bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın burada bir terör koridoru oluşturması olduğunu dile getiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Özellikle son yıllarda bu terör koridorunun oluşmasına Amerika Birleşik Devletleri’nin önce örtülü sonrasında Suriye’nin kuzeyindeki yapılanmayla açık destek verdiği görüldü. Tabii ki Türkiye’nin bu terör koridorunu yok etme gücü var. Ancak NATO’dan bir müttefiki ile karşı karşıya gelmesi doğru olmazdı” dedi.