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Prof.Dr. Dursun; “ Bize has bir gönül zenginliği ve gönül adamlığı var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Prof.Dr.

Prof.Dr. Dursun; “ Bize has bir gönül zenginliği ve gönül adamlığı var”

Prof.Dr. Ahmet Haluk Dursun, “Ülkemiz, tarihi yapılarıyla doğudan batıya zenginliklerle dolu. Bizim en büyük kültürel zenginliğimiz ise gönül zenginliğimizdir. Bize has bir gönül zenginliği ve gönül adamlığı var” dedi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın Başdanışmanı Prof.Dr. Ahmet Haluk Dursun’un konuşmacı olarak yer aldığı “Kültür Coğrafyamızın Zenginliği” konferansına Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftçi ve Prof. Dr. Hakan Olgun, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye’nin zengin kültürel yapılar cenneti olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dursun, “Ülkemiz tarihi yapılar açısından son derece zengin bir ülkedir. Diyarbakır’dan Mardin’e, Kars’tan Edirne’ye, Konya’dan Bursa’ya kadar güzel yapılarımız var. Bizim asıl en büyük zenginliğimiz gönül zenginliğimizdir. Gönül zenginliğinden daha büyük zenginlik yoktur. Bize has gönül zenginliği kültürü ve gönül adamlığı var. Kültürel zenginlik ikiye ayrılır. Birincisi somut miras, ikincisi de somut olmayan mirastır. Somut olmayan miras işte bizim gönül zenginliğimiz dediğimiz şeydir. Unesco tarafından somut olmayan miras, yaşayan insan hazinesi olarak kabul ediliyor. Bu, terminolojiye böyle geçmiş. Peki, biz bu hazineden ne kadar haberdarız. Kendi gönül zenginliğimizin ne kadar farkındayız” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin somut miras açısından da dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dursun, “Bizim coğrafyamızdan görmemiz gereken o kadar çok yer ve yapı var ki. Mesela bizim coğrafyamızı bilmek isteyen birinin Diyarbakır’ı, Mardin’i, Kars’ı, Konya’yı, Bursa’yı, Edirne’yi bilmesi gerekiyor. İstanbul’u bilmesi gerekiyor. Diyarbakır’ı görmeden buraları gördüm demeyin. Surları ve Hevsel Bahçeleri Unesco dünya miras listesine alındı. Son zamanlarda ciddi atılım yapan iki buçuk şehir var turizmde. Buçuğu Van’dır. İranlı turistlerin alışveriş turizmi için gelişi. Biri Mardin ve bir diğeri de Kars’tır. Ama asıl benim adayım Diyarbakır’dır. Diyarbakır’ı bilmeniz ve görmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Asıl İstanbul’un surlar arasında kalan yer olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dursun, öğrencilerden bir grubu İstanbul’da misafir etmek istediğini kaydetti.

Prof.Dr. Dursun; “ Bize has bir gönül zenginliği ve gönül adamlığı var”

Prof.Dr. Dursun; “ Bize has bir gönül zenginliği ve gönül adamlığı var”

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