"Projeler engellenirse ülke IMF kapısında dilenen ülkeye döner"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Muhalefet ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayları neyden bahsediyor, 'projeleri engelleyeceğiz, projeleri durduracağız' Projeler durursa, engellenirse ülke 16 sene öncesine, Uluslararası Para Fonu (IMF) kapısında dilenen ülke durumuna döner. O yüzden bu seçim diğerlerinden önemli." dedi.
Bakan Arslan, AK Parti İl Başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen "Vefa İftar" programında yaptığı konuşmada, vefa adı altında AK Parti teşkilatlarıyla bir araya gelmelerine vesile olanlara teşekkür etti.
Arslan, vatandaşların AK Parti'ye desteklerini artırarak devam ettirdiğini belirterek, "16 yıldır AK Parti, ak dava her seçimde artan bir destekle bu ülkeye, dünyadaki mazlumlara, mağdurlara hizmet etme şansı yakalıyorsa hiç şüphe yok ki bu sizin, ak kadroların, dostların, gönüllülerin vefası sayesindedir." diye konuştu.
24 Haziran'da yapılacak seçimin öneminde değinen Arslan, "Her zaman denir ki bu seçim hepsinden önemli, Allah için de öyle. Niye, 24 Haziran seçimleri şimdi hepsinden de önemli. Bir sebebi var, biz parti olarak büyüdükçe, AK Parti olarak güçlendikçe, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü dünyada daha fazla geçerli olunca rakiplerimiz de ülkemizi istemeyenler de ülkemizin içindeki hainlerin de oyunları daha da büyüyor." ifadesini kullandı.
Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşte onların oyunları daha da büyüdüğü için bir sonraki seçim hep çok önemli oluyor. Allah'ın izniyle ve sizlerin sayesinde oynadıkları bütün oyunları boşa çıkardık, başımıza örmek istedikleri bütün çorapları başlarına ördük. İnşallah 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü şekilde destekleyerek hükümeti kuran ilk cumhurbaşkanı yapacağız."
- "Projeler engellenirse ülke 16 sene öncesine döner"
Seçim beyannamesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılan ve yapılacak olan projeleri anlattığını anımsatan Arslan, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi.
Erdoğan'ın yap işlet devret modeliyle önemli yatırımlar yaptığını aktararak 24 Haziran seçimlerine işaret eden Arslan, "Muhalefet ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayları neyden bahsediyor, 'projeleri engelleyeceğiz, projeleri durduracağız' Projeler durursa, engellenirse ülke 16 sene öncesine, IMF kapısında dilenen ülke durumuna döner. O yüzden bu seçim diğerlerinden önemli." diye konuştu.
Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmet ve yatırımları sayesinde 81 ilden destek gördüğünü sözlerine ekledi.
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