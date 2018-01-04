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"Protestolar 'kapalı ekonominin' sonucu"

POLİTİKA HABERLERİ | 04.01.2018 12:45 | Son Güncelleme 3 saat önce

İSTANBUL, (DHA)- İRAN'DA sekizinci gününe giren protesto gösterilerinin ülkenin kapalı ekonomisinin bir sonucu olduğunu belirten Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, "İran'ın özel sektöre ve sanayiye dayanan bir gelir kaynağı yok. Belli bir iş gücü olmadığından olay 'halk hareketine' dönüştü" dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, protestolarla ilgili dış güçleri suçlarken, ABD BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırma kararı aldı. İran'daki protestoların nedeninin tamamen ekonomik olduğunu belirten Prof. Dr. Sudi Apak, "Siyasi tarafta da bir ayrışma var ama ben yaşananların ekonomik olduğunu düşünüyorum. İran'ın nüfusu Türkiye ile aşağı yukarı aynı olmasına rağmen ülkenin ekonomik büyüklüğü Türkiye'nin yarısı kadar. İran'ın en büyük ihracatı petrol bile 102 milyar dolar. İthalatları 80 milyar dolar. 180 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bütün olay gelirin paylaşılmasında" diye konuştu.

İran'ın özel sektöre ve sanayiye dayalı gelir kaynağı olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Sudi Apak, "İran'ın özel sektöre ve sanayiye dayanan bir gelir kaynağı yok. İthalatı da sanayiye dayalı. 79-80 milyar dolarlık ithalatta da 'kapalı ekonomi' olduğu için sanayinin gelişmesini belli ölçüde engelliyor. Belli bir iş gücü olmadığı için olay halk hareketine dönüştü. Ama bu bilinçli olarak yapılan sendikal bir hak arama olayı değil" ifadelerini kullandı.

"PROTESTOLAR ULUSLARARASI BOYUT ALMAZ"

Protesto gösterilerinin uluslararası alana sıçramayacağını söyleyen Prof. Dr. Apak, şöyle devam etti:

"İktidara yakın olan ve muhalif kesim çarpışıyor. Yaşananların uluslararası alana sıçrayacağını zannetmiyorum. Ama uluslararası güçler İran'daki uzantılara belli şeyler yapma hevesine kapılabilir. Yaşananlar İran'ın kendi iç meselesi bunun Türkiye'ye sıçrama olasılığı da yok."

(FOTOĞRAF)

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