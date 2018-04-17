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Protestolara rağmen Ermenistan’ın başbakanı Sarkisyan oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

Ermenistan’da gerçekleştirilen protestolara rağmen eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan parlamentoda yapılan oylama ile Başbakan seçildi.Ermenistan Parlamentosu’nda bugün gerçekleştirilen seçimlerde, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan başbakan seçildi.

Ermenistan’da gerçekleştirilen protestolara rağmen eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan parlamentoda yapılan oylama ile Başbakan seçildi.
Ermenistan Parlamentosu’nda bugün gerçekleştirilen seçimlerde, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan başbakan seçildi. Tek başbakan adayı olan Sarkisyan, oylamaya katılan 94 milletvekilinden 77’sinin desteğini aldı. 17 milletvekili ise Sarkisyan’a "hayır" oyu verdi.
Ermenistan’da dün binlerce kişi eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın başbakanlığa aday gösterilmesini protesto etmek için sokağa çıkmıştı. Polis, protestoların barışçıl olmadığını ifade ederek eylemlere müdahale etmişti.

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