Puigdemont’un Almanya’dan sığınma talep etmesi bekleniyor

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un Almanya-Danimarka sınırında gözaltına alınmasının ardından, avukatları aracılığı ile Almanya’ya sığınma talebinde bulunmayı düşündüğü belirtildi.

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont’un Belçikalı avukatı Paul Bekaert, müvekkilinin tahliyesini beklediğini belirtirken Puigdemont’un sığınma talebinde bulunmak istemesiyle ilgili Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Puigdemont’un, bunu yapması halinde sığınma başvurusu Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi tarafından incelenecektir" dedi.

Schleswig-Holstein’daki hakimlerin Puigdemont’un iadesini kabul edilip etmeyeceğine ise bugün karar vermeleri bekleniyor.

Avukat Bekaert, 25 Mayıs 2016’da davadan geri çekilene kadar uzun seneler DHKP-C terör örgütü üyesi Fehriye Erdal’ın avukatlığını da yapmıştı.

Almanya Konsolosluğu önünde gösteri

Diğer taraftan ise Katalonya’nın Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona kentlerinde binlerce kişi sokağa çıktı. Barselona’daki Alman Konsolosluğu önünde düzenlenen iki ayrı gösteride 56 bin kişinin toplandığı bildirildi. Lleida’da göstericiler, polis barikatını aşarak özerk yönetimin kentteki binasına girmeye çalıştı. Binlerce gösterici, Almanya’nın Puigdemont’u İspanya’ya geri iade etmemesi çağrısında bulundu. Gösteriler sonunda 3 kişi gözaltına alınırken, polis dahil 79 kişi de yaralandı.