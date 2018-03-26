HABER

Puigdemont’un Almanya’dan sığınma talep etmesi bekleniyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 10:46 | Son Güncelleme

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un Almanya-Danimarka sınırında gözaltına alınmasının ardından, avukatları aracılığı ile Almanya’ya sığınma talebinde bulunmayı düşündüğü belirtildi.Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont’un Belçikalı avukatı Paul Bekaert, müvekkilinin tahliyesini beklediğini belirtirken Puigdemont’un sığınma talebinde bulunmak istemesiyle ilgili Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Puigdemont’un, bunu yapması halinde sığınma başvurusu Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi tarafından incelenecektir" dedi.Schleswig-Holstein’daki hakimlerin Puigdemont’un iadesini kabul edilip etmeyeceğine ise bugün karar vermeleri bekleniyor.Avukat Bekaert, 25 Mayıs 2016’da davadan geri çekilene kadar uzun seneler DHKP-C terör örgütü üyesi Fehriye Erdal’ın avukatlığını da yapmıştı.Almanya Konsolosluğu önünde gösteriDiğer taraftan ise Katalonya’nın Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona kentlerinde binlerce kişi sokağa çıktı.

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un Almanya-Danimarka sınırında gözaltına alınmasının ardından, avukatları aracılığı ile Almanya’ya sığınma talebinde bulunmayı düşündüğü belirtildi.
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont’un Belçikalı avukatı Paul Bekaert, müvekkilinin tahliyesini beklediğini belirtirken Puigdemont’un sığınma talebinde bulunmak istemesiyle ilgili Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Puigdemont’un, bunu yapması halinde sığınma başvurusu Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi tarafından incelenecektir" dedi.
Schleswig-Holstein’daki hakimlerin Puigdemont’un iadesini kabul edilip etmeyeceğine ise bugün karar vermeleri bekleniyor.
Avukat Bekaert, 25 Mayıs 2016’da davadan geri çekilene kadar uzun seneler DHKP-C terör örgütü üyesi Fehriye Erdal’ın avukatlığını da yapmıştı.

Almanya Konsolosluğu önünde gösteri
Diğer taraftan ise Katalonya’nın Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona kentlerinde binlerce kişi sokağa çıktı. Barselona’daki Alman Konsolosluğu önünde düzenlenen iki ayrı gösteride 56 bin kişinin toplandığı bildirildi. Lleida’da göstericiler, polis barikatını aşarak özerk yönetimin kentteki binasına girmeye çalıştı. Binlerce gösterici, Almanya’nın Puigdemont’u İspanya’ya geri iade etmemesi çağrısında bulundu. Gösteriler sonunda 3 kişi gözaltına alınırken, polis dahil 79 kişi de yaralandı.

Sürgündeki lider
İspanya Yüksek Mahkemesi, Puigdemont’un da aralarında bulunduğu 13 Katalan lider hakkında uluslararası tutuklama emri vermişti."Ayaklanma" suçundan yargılanacak 13 liderin 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Alman Sol Parti ise Puigdemont’un derhal serbest bırakılmasını talep etti. Carles Puigdemont’un yeni internet sayfasının adresinde kendisini "sürgündeki başkan" olarak nitelendirmesi ise dikkat çekici. Katalan lider kendi deyimle bir süredir Belçika’da ’’sürgün"’ olarak yaşıyordu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

İlginizi Çekebilir

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.