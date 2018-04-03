Putin, Ankara’ya geldi

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- RUSYA Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün saat 15.00'te Ankara'ya geldi.
Moskova’dan 8 bakanla Türkiye’ye gelen Putin’i Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu apronuna gelişinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız karşıladı.
Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hareket etti.
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