HABER

Putin: "Batı’nın Suriye’yi tekrar vurması global kaosa neden olur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 10:55 | Son Güncelleme

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı’nın Suriye’yi tekrar vurması halinde küresel bir kaosu öngördüğünü bildirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’ye tekrar saldırı yapılması halinde bunun küresel kaosa yol açabileceğini öngördüğü belirtildi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı’nın Suriye’yi tekrar vurması halinde küresel bir kaosu öngördüğünü bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’ye tekrar saldırı yapılması halinde bunun küresel kaosa yol açabileceğini öngördüğü belirtildi. Kremlin’den yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Putin, BM sözleşmesini ihlal eden bu tür eylemlerin devam etmesi halinde kaçınılmaz olarak uluslararası ilişkilerde kaosa neden olacağının altını çizdi" denildi.
Kremlin ayrıca, Putin’in İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde Batı saldırılarının yedi yıllık Suriye çatışmasında siyasi bir çözüme ulaşma şansını zedelediğine karar verdiklerini belirtti.

Sular fena ısınacak! ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamleSular fena ısınacak! ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdiBursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldiİsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de

Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar

Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Flaş karar! Hepsi kapatılıyor

Flaş karar! Hepsi kapatılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.