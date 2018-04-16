Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı’nın Suriye’yi tekrar vurması halinde küresel bir kaosu öngördüğünü bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’ye tekrar saldırı yapılması halinde bunun küresel kaosa yol açabileceğini öngördüğü belirtildi. Kremlin’den yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Putin, BM sözleşmesini ihlal eden bu tür eylemlerin devam etmesi halinde kaçınılmaz olarak uluslararası ilişkilerde kaosa neden olacağının altını çizdi" denildi.
Kremlin ayrıca, Putin’in İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde Batı saldırılarının yedi yıllık Suriye çatışmasında siyasi bir çözüme ulaşma şansını zedelediğine karar verdiklerini belirtti.
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