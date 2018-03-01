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Putin: "Dünyanın her yerini vurabilecek füze geliştirdik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 14:25 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yaptığı yıllık konuşmasında dünyanın her yerini vurabilecek ve herhangi bir ülkenin savunma sistemi tarafından durdurulamayacak kıtalararası nükleer füze geliştirdiklerini söyledi.Yıllık ulusa seçim konuşmasını gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yeni füzelerini anlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yaptığı yıllık konuşmasında dünyanın her yerini vurabilecek ve herhangi bir ülkenin savunma sistemi tarafından durdurulamayacak kıtalararası nükleer füze geliştirdiklerini söyledi.
Yıllık ulusa seçim konuşmasını gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yeni füzelerini anlattı. Putin, Rusya’nın kruz füzeleri ile taşınabilen küçük bir nükleer savaş başlığı geliştirdiğini açıkladı. Putin, 2017 yılının sonlarında yeni bir silahlanma türü olduğunu belirttiği nükleer güce sahip bir füzenin başarıyla test edildiğini belirtti. Vladimir Putin’in roketin dünyanın neredeyse herhangi bir noktasına ulaşabileceğini söylediği bildirildi.

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